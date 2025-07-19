Konya Ovası'nda hasat tamamlandı: Sıra paketlemede! 80 bin dekarda yetişti...

Konya'nın yüzölçümünün yüzde 47'si tarım arazisi olarak kullanılıyor. Meram ilçesi Kaşınhanı yöresinde ise çiftçiler 80 bin dekar arazide havuç yetiştiriyor. Aşamalı ekimin ardından ilk havuç sökümlerinin başlamasıyla havuçlar tarlalardan makinelerle söküm yapılarak toplanıyor. Kamyonlarla fabrikalara götürülen havuçlar, burada yıkandıktan sonra paketleme işlemi yapılıyor. Son günlerde 35 dereceye kadar yükselen yöredeki hava sıcaklığına rağmen havuç fabrikalarındaki kadın tarım işçileri mesaiye aralıksız devam ediyor. Türkiye'deki 650 bin ton havuç üretiminin 450 bin tonunun karşılandığı Konya'da, seçme, paketleme gibi alanlarda kadın işçiler iş yükünün yüzde 90'ını üstleniyor.

Havuç paketleme bölümünde 21 yıldır çalışan 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Gülsen Kocabaş, "21 yıldır bu işin içindeyim. Elbette işin zor olduğu taraflar var ama 21 yıldır sigortam olsaydı emekliydim şuanda. Tarım işçilerine sigorta yapılmasını istiyorum. En azından bizim gibi ileride boşluğa düşmezler. Ben işimi severek yapıyorum. Bazen sıkıntılarımız oluyor soğuk, sıcak derken zorluyor illaki. Çalışmamız güzel, arkadaşlarımız da çok iyi, beraber çalışıyoruz. Patronlarımızdan Allah razı olsun her istediğimizi yapmaya çalışıyorlar. Ben hiç pes etmedim. Daha da ömrüm yettiğince çalışacağım. Çalışmak zorundayız, çalışmayana ekmek yok. Öncelerde eşim çalışmadı, ben çalıştım. Hedefimiz için çalışıyoruz. Çocuklarıma ev aldım, araba da aldım. Şimdi ise onların evlendiğini görme hayalim var" dedi.

Kadınların paketleme alanındaki iş yükünün yüzde 90 olduğuna dikkat çeken havuç üreticisi Oğuzhan Özcan, "Bizim burada havuç sezonu başlayalı bir ay oldu. Kademeli olarak ekimler yapılıyor. Hasat zamanı da 5'inci ay sonu gibi başlıyor bir sonraki sezonun nisan ayına kadar sürüyor. Havuçlarımızı genellikle tarlada birinci aya kadar makine ekipmanlar söküyor, paketleme bölümlerimizde iş yükünün yüzde 90'lık bölümünü kadınlar üstleniyor. Havuçların boylaması, kalitesine göre paketlemesi kadın işçiler tarafından yapılıyor. Eskiden de kadınların çalışma alanı daha çoktu. Makineleşme olduktan sonra kadınların tarladaki işleri biraz daha hafifledi. Tarlada kadın işi hemen hemen bitti diyecek kadar azaldı. Tarım sektörü Türkiye'nin her yerinde yevmiye usulü çalışıyor. Burada kadınların özellikle istedikleri sigorta ve maaşlarının biraz daha iyi olması ama sektörde maalesef şuanda böyle bir şey mevcut değil. Dönem dönem bizim de işçi sıkıntısı yaşadığımız zamanlar oluyor. Piyasa hızlandığı zamanlarda işçi bulamıyoruz. Özellikle gençlere tarım sektöründe çalışmalarını tavsiye ederim ama gençlerden de çalışmaya gelenler yok denilecek kadar az. Havuç fiyatları şuanda halde 12 ile 15 lira arasında. 12 liraya satılan bir ürünün bize getirisi 7 lira oluyor" diye konuştu.