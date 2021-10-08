Köpeğini kurtarmak için kaynar suya atladı
Amerika'daki Yellowstone Ulusal Parkı'nda bulunan kaplıca suyuna düşen köpeğini kurtarmak isteyen bir kadın, yanmak pahasına kaynar suya atladı. Fedakar kadının tüm çabasına rağmen köpeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan Laiha Slayton, ulusal parktaki kaplıca suyuna düşen köpeğini kurtarmak için sıcaklığı yaklaşık 93 santigrat derece olan suya atladı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan kadını o anda yanında bulunan babası kurtarırken yetkililer köpeğin hayatını kaybettiğini bildirdi. Idaho'daki hastaneye götürülen 20 yaşındaki kadının durumunun ise ciddi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Parkta bulunan yetkililer kaplıca yakınındaki ziyaretçileri sürekli uyardıklarını belirtirken termal alanlarda evcil hayvanla dolaşmanın yasak olduğunu açıkladı. Yellowstone Ulusal Parkı'nın internet sitesinden alınan bilgiye göre bugüne kadar parktaki kaplıcaya düşen yirmiden fazla kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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