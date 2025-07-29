Köpeklerin burnu mucize yarattı: Parkinson hastalığını yıllar önce anlıyorlar

Parkinson hastalığına dair kesin bir erken tanı yöntemi hâlâ bulunmazken, İngiltere'de yürütülen dikkat çekici bir araştırma bu durumu değiştirebilir. Eğitilen iki köpek hastalığın kokusunu sebum örneklerinden ayırt etmeyi başardı. Bilim insanları bu yeteneğin gelecekte hızlı tarama testlerine ilham verebileceğini belirtiyor.

HASTALIK KOKUSU: EĞİTİM VE DENEY SÜRECİ

Köpekler, Parkinson hastalarından alınan cilt salgılarını (sebum) sağlıklı bireylerin örneklerinden ayırt etmeyi öğrenmek üzere bir yıl boyunca eğitildi. Araştırma boyunca toplam 205 örnek üzerinde çalışıldı.

Çift kör bir deneyde, Peanut %80 doğrulukla hastalık teşhisi koyarken, %98 oranında yanlış pozitif vermedi. Bumper ise %70 oranında hastalığı tanıdı ve %90 oranında sağlıklı bireyleri doğru belirledi. Bu oranlar, köpeklerin mesane kanseri gibi diğer hastalıkları tespit etme oranlarının çok üzerinde.

ERKEN TANI İÇİN UMUT KAPISI

Araştırmanın başyazarı Claire Guest, “Parkinson hastalığı için hâlâ erken tanı koyabilecek bir testimiz yok. Oysa semptomlar kalıcı hâle gelmeden yıllar önce başlamış olabiliyor,” diyerek bulguların önemine dikkat çekti.

Peanut ve Bumper’ın başarısı dikkat çekse de, çalışmada yer alan 10 köpekten yalnızca 5’i potansiyel yetenek gösterdi ve bunlardan sadece 2’si eğitimi tamamladı. Bu da her köpeğin aynı başarıyı gösteremeyeceğini ortaya koydu.

KÖPEKLER TANI ARACI OLMAYACAK, İLHAM KAYNAĞI OLABİLİR

Bilim insanları, köpeklerin doğrudan tanı aracı olarak kullanılmasının mümkün olmadığını ancak onların koklama yeteneğinin, klinik tanı yöntemlerinin doğruluğunu artırabilecek yeni sistemlere öncülük edebileceğini belirtti. Bu tür çalışmaların özellikle zor teşhis edilen Parkinson vakalarında önemli rol oynayabileceği vurgulanıyor.