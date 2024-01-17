Kovid-19 salgınında yeni boyut: Belirtileri değişti

Yayınlanma: 17.01.2024 - 11:21

Güncelleme: 17.01.2024 - 11:21

Alfa, Beta, Delta, Gama, Omicron, Eris ve Pirola, bugüne kadar tespit edilen ve dünya geneline yayılan Kovid varyantlarından bazıları. Bu farklı Kovid varyantları ile yeni Kovid belirtileri de yaşamlarımıza dahil oluyor. Peki, Kovid-19'un yeni belirtileri neler?

KOVİD-19'UN YENİ BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlar, son günlerdeki Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 60’ının geçtiğimiz eylül ayında ortaya çıkan bu yeni Kovid varyantı kaynaklı olduğunu ifade ediyor. Boğaz ağrısı, yorgunluk ve öksürük JN.1 varyantının belirtilerinden. Ancak yeni varyantın en yaygın belirtileri ishal ve baş ağrısı.

University College London'da moleküler viroloji profesörü Greg Towers, "Virüs her zaman daha az patojenik olmak zorunda değil. Daha çok, önceden SARS-CoV-2 ile karşılaşmış ve bağışıklık sistemlerini daha iyi düzenleyen insanları enfekte ediyor, bu nedenle bu insanların hastalanma eğilimleri daha düşük" diyor.

2024'te ise bu durum, söz konusu kişinin kaç kez Kovid’e yakalandığı, aşılanıp aşılanmadığı ve aşı kaynaklı bağışıklığının azalıp azalmadığı gibi karmaşık bir sürü faktöre bağlı.

ABD'deki New York Şehir Üniversitesi'nde epidemiyolog Denis Nash, son takviye aşılarının üzerinden uzun bir süre geçmişse Kovid-19 ile ilk kez karşılaşan kişilerin daha büyük risk altında olduğunu söylüyor.

Hala bir şekilde Kovid bulaşmamış insanlar olduğunu vurgulayan Nash, “Eğer bu kişiler aşılanmamış ya da eksik aşılanmışlarsa, şiddetli ve uzun süreli semptomlar açısından en yüksek riske sahipler" diyor.

Ancak, Sars-CoV-2 ya da bilinen adıyla Kovid-19, sürekli olarak mutasyona uğruyor, bu da insan vücuduna etki etme şeklini zor algılanır şekilde değiştiriyor. Örneğin JN.1 varyantı, diğer Omicron alt varyantlarına kıyasla bağışıklık sisteminden kaçma konusunda daha yüksek bir kabiliyete sahip. Ancak bu aynı zamanda insan vücudunu etkileme şeklini de değiştiriyor.

Virginia Commonwealth Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacıların 2023’te yaptığı bir çalışma, pandeminin başlarına kıyasla, Omicron varyantının bulaştığı kişilerin koku veya tat alma duyularını kaybetme olasılıklarının sadece yüzde 6-7 olduğunu ortaya koydu.

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde kardiyometabolik sağlık alanında çalışan Doç. Dr. David Strain BBC'ye yaptığı değerlendirmede, bunun yerine hastalarının JN.1 veya EG.5 varyantları ile enfekte olduktan sonra ishal veya baş ağrısı şikayet olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.

JN.1'İN BELİRTİLERİ NELER?

Son zamanlarda enfeksiyonların artmasında rol oynayan JN.1, Sars-CoV-2'nin önceki varyantlarıyla aynı semptomların çoğuna sahip: Boğaz ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı ve öksürük.

Belirtilerdeki farklılıklar genellikle kişinin sağlık durumuna ve bağışıklık sistemine bağlı. Ancak bazı uzmanlar, JN.1 enfeksiyonunun en yaygın ilk belirtileri arasında ishal veya baş ağrısı olduğunu bildiriyor. Daha az sayıda hasta koku alma duyusunu kaybediyor.