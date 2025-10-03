Köyün geçim kaynağı: Önce hasat ediyorlar, sonra derede yıkıyorlar...

Şalgam üretimiyle adından söz ettiren Aziziye ilçesine bağlı Yoncalık Mahallesi'nde, atadan dededen gelen derede şalgam yıkama geleneği, halen sürdürülüyor.

Yılda yaklaşık 200 ton şalgam üretilen kırsal mahallede yaşayanlar tarafından hasat edilen şalgamlar, tarlada saplarından ve yapraklarından ayrılıyor.

Daha sonra traktörlerle Çatalpınar Deresi'ne götürülen şalgamlar, burada mahalleliler tarafından imece usulüyle suda türküler eşliğinde yıkanıyor.

YOL KENARINDA YA DA MARKETLERE SATIYORLAR

Temizleme işlemleri sonrasında 5 kilogramlık çuvallara doldurulan şalgamlar, mahalleli tarafından yol kenarlarında ya da marketlere satılıyor.

Çiftçilerden ve eski mahalle muhtarı İbrahim Başaran, doğduğundan beri köyde yaşadığını söyledi.

Şalgam üretiminin meşakkatli bir iş olduğunu ifade eden Başaran, şöyle konuştu:

"Köyümüzün yerleşkesi 600 yıl öncesine dayanıyor. Şalgamı atalarımızdan dedelerimizden gördük. Temmuzun 15'inde ekmeye başlarız, 29 Ekim'e kadar da hasat işlemlerine devam ederiz. Üretilen şalgamlarımız yıllardır bu şekilde yıkanıyor. Ben 1960 yılında doğdum. Ben hep böyle gördüm. Şalgam yıkama geleneğimiz 600 yıllık bir gelenek. Bunu dereden gelen temiz sularda yıkayıp organik olarak satışa sunuyoruz. Genelde yol üzerinde satılıyor. Bazen marketlere de veriliyor. Yılda ortalama 200 ton mahsul çıkıyor."

"BABAM, DEDEM HEP BU ŞEKİLDE YAPTILAR"

Üretici Mahmut Kavçin de tarlada şalgamı söktükten sonra traktörlerle dereye taşıdıklarını belirterek "Her şey doğal bir şekilde yapılıyor. Suyumuz çok temiz. Babam, dedem hep bu şekilde yaptılar. Bu bizim geleneksel yöntemimiz." ifadelerini kullandı.

Mahir Kavçin ise hasat zamanı yoğun geçtiği için mahalle halkının yardımlaştığını anlattı.

Yol kenarında şalgam satan Necmettin Kong da ürettikleri şalgamı dağlardan gelen sularla yıkadıklarını anlatarak "Sulamada da o sular kullanılıyor. Tamamen organik. Hiçbir katkı maddesi bulunmaz." dedi.