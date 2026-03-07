Kozan'da üreticinin yüzü gülüyor: Geçen yıl 9,5 liraydı, bu yıl 60 lira

Türkiye'nin en önemli limon üretim merkezlerinden Adana'nın Kozan ilçesinde dikenli limon hasadı sürüyor. Zirai dondan etkilenmeyen bahçelerde hasadı yapılan dikenli limondan dönüm başına 3,5 ton ürün alınırken dalında kilogramı 40 liradan başlayıp 60 liraya kadar alıcı buluyor.

"BU YIL YÜZÜMÜZ GÜLDÜ"

Limon üreticilerinden Cumali Serbest, geçen yıl aynı bahçede ürünün 9,5 liradan alıcı bulduğunu belirterek, "Bu yıl yaşanan zirai don fiyatları çok arttırdı ve rekolteyi düşürdü. 50 dönüm alanda dikenli limon üretimi yaptık. Bu yıl ürünün kilogramı 40 liradan başlayıp 60 liraya kadar çıktı. Bu limonun dayanıklı olması ve uzun süre depolanabilmesi tercih edilmesini sağlıyor. Yıllardır böyle bir fiyat görmemiştik, yüzümüz güldü" dedi.

Bahçede 35 kişilik ekiple hasat yaptıklarını kaydeden tarım işçilerinden Selma Çavuş ise ürünün veriminden memnun olduklarını ifade etti.