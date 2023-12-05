Kozan'da 'limon' krizi: Bahçede 30 kuruşa, markette 12 lira! Tonlarcası dere yatağına döküldü...

Yayınlanma: 05.12.2023 - 15:01

Güncelleme: 05.12.2023 - 15:01

Adana’nın Kozan ilçesinde bahçede 30 kuruşa satılan Enter Donat cinsi tonlarca limon dere yatağına döküldü.

Kozan ilçesinde dere yatağına dökülen tonlarca limon görenleri hayrete düşürdü. Zincir marketlerde kilosu 12.50 kuruş ila 9.90 TL arasında satılan ve üreticilerin tarlada 30 kuruşa satamadığını iddia ettiği limon para etmeyince dere yatağına döküldü. Deliçay’a dökülen tonlarca limon görenleri üzdü. Dronla görüntülenen Deliçay limon çöplüğüne dönerken, çevrede limonu gören bazı vatandaşlar limonları toplayıp bedava mahallelerinde dağıtacaklarını belirtti.

3 Aralık günü römorklarla Deliçay’a dökülen tonlarca limonun kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmezken, farklı bölgelere tonlarca limon döküldüğü ve çürüdüğü de görüldü. Çevre sakinleri bölgeye yaklaşık 20 tona yakın limonun döküldüğünü iddia ediyor.

DÖKÜLEN LİMONLARI TOPLAYIP YURTTAŞLARA DAĞITTILAR

İlçede zincir marketlerde 12 TL'ye satılan limon bahçede para etmeyince Deliçay dere yatağına dökülmüştü. Bu durumu gören bir vatandaş ise limonların bir kısmını dere yatağından toplayıp mahalle mahalle gezerek dağıtmaya başladı. Karacaoğlan Mahallesi'nde sabah kapının önünde limon bulduklarını söyleyen mahalle esnafından Şahin Kurt, "Çiftçimiz malını dökmek zorunda kalıyor. Onlar için zorlu bir süreç ama bu da yanlış. Bunun sonu nereye varır bilmiyorum. Tam önümüzde market var birinde 9 lira diğerinde 12 lira. Ancak çiftçi para kazanamıyor limondan. Çiftçi olmazsa esnaf olmaz. Hepimizi etkiliyor. Dökülen limon ihracata giden kaliteli bir limon üzüldük. Biri getirip herkese ücretsiz dağıttı" diye konuştu.











