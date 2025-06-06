'Kral Kaybederse' dizisinde flaş ayrılık!

Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya’yı buluşturan “Kral Kaybederse” önceki akşam ekrana gelen 16. Bölümüyle ilk sezonunu birincilikle bitirdi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, öte yandan OGM Pictures imzalı dizinin başarılı senaristi Ertan Kurtulan sözleşmesi bittiği için projeden ayrıldı.

Ertan Kurtulan daha önce unutulmaz projeler “Deli Yürek”, “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?”, “İçerde” “Poyraz Karayel” ve son olarak Netflix’in merakla beklenen Masumiyet Müzesi dizisi gibi birçok başarılı diziye de yazar olarak imza atmıştı. “Kral Kaybederse”nin yeni senaristi ise henüz belli olmadı.