"Kraliçe'ye kişisel telefonundan sadece iki kişi ulaşabiliyor"
Kraliyet yorumcusu Jonathan Sacerdoti, Kraliçe II. Elizabeth'in cep telefonunun "hacker saldırısına karşı şifrelendiğini" ve sadece iki kişinin aramasına cevap verdiğini söyledi.
Mirror'ın haberine göre Kraliçe'nin kızı Prenses Anne ve yarış danışmanı John Warren dünyanın neresinde olursa olsun ona ulaşabilir.
Sacerdoti, Kraliçe'nin Samsung marka telefonunu MI6'in (Birleşik Krallık Dış İstihbarat Teşkilatı) olası saldırılara karşı şifrelediğini söyledi.
John Warren'ın, Kraliçe'nin tüm yarış ve at yetiştirme faaliyetlerini yönettiği biliniyor. Kraliçe, 70 yılı aşkın süredir atlarla ilgileniyor ve Britanya'nın en önemli at yarışlarından biri olan Royal Ascot'ı izlemeye ilk kez 1945'te 19 yaşındayken katılmıştı.
Independent Türkçe'nin haberine göre, ABD'li podcast sunucusu Christina Garibaldi'nin programına katılan Sacerdoti, 3 çocuğu daha olan Kraliçe'nin tek kızı Anne'le bağının çok daha sıkı olduğunu söyledi.
Sacerdoti yakın zamanda Kraliçe'nin gizli bir Facebook hesabı olduğunu da iddia etmişti. Us Weekly'ye konuşan gazeteci şunları söylemişti:
"95 yaşında olması nedeniyle buna inanamasam da Kraliçe'nin gizli bir Facebook hesabı olduğuna dair haberler var."
Britanyalı gazeteci kendisinin bile teknolojiyle zaman zaman sıkıntı yaşamasına rağmen Kraliçe'nin platformları sorunsuz kullandığını söylemişti.
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