Kraliyet ailesinin sofrasını süslüyor: Bu sene rekoltesi düştü

Yayınlanma: 17.04.2025 - 11:35

Güncelleme: 17.04.2025 - 11:35

Tarım ve orman ilçe müdürlükleri ile ziraat odalarınca yapılan zirai donla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçesi ile Akşehir'i içine alan havzada zirai don nedeniyle ciddi boyutlarda hasar oluştu. Yılda ortalama 65-70 bin kirazın üretildiği bölgeden yaklaşık 40 bin ton ihracat yapılıyor. Bu yıl ise zirai don nedeniyle 10 bin tonun altında bir rekolte bekleniyor.

Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinin Belediye Başkanı Devrim Ölmez, Akşehir, Sultandağı ve Çay'ı kapsayan geniş coğrafyada zirai don hadisesinin afet boyutunda olduğunu söyledi. Bölgede inceleme ve tespit çalışmalarında sona yaklaşıldığını dile getiren Ölmez, yılda 70 bin tona yakın kirazın üretildiği bölgede yüzde 90'a yakın rekolte kaybı beklendiğini kaydetti.

Bölgedeki çiftçinin zararının çok fazla olduğunu vurgulayan Ölmez, şöyle konuştu:

"Yaşamını devam ettirmek için bir yıl boyunca bu ürünü bekleyen üreticinin kirazı henüz olmadan gitti. Destek alınmazsa ileriki yıllar için de ciddi sorun oluşturacak. Bu yıl bu ürünü belki alamayacağız evet ama ağaçların bakımının yapılması, ilaçlaması ve sulama devam edecek, belli bir maliyeti olacak. Bu bölgenin afet kapsamında alınması ve mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Devletimiz güçlüdür çiftçiyi yalnız bırakmayacaktır. Çiftçi baş tacımızdır, desteklenmeli ve korunmalıdır."