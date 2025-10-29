Kristof Kolomb’un günlüklerinde geçen gizemli deniz: Sargasso

Sargasso Denizi, Kuzey Atlantik Okyanusu’nun ortasında yer alıyor. Diğer denizlerin aksine hiçbir kara parçasıyla çevrili değil. Coğrafi sınırlarını karalar değil, tamamen okyanus akıntıları oluşturuyor. Bu özelliğiyle, dünya üzerindeki tek “karasız deniz” unvanına sahip.

SINIRLARINI AKINTILAR BELİRLİYOR

Sargasso Denizi, dört büyük akıntı tarafından çevreleniyor: batısında Körfez Akıntısı (Gulf Stream), kuzeyinde Kuzey Atlantik Akıntısı, doğusunda Kanarya Akıntısı ve güneyinde Kuzey Ekvator Akıntısı yer alıyor. Bu dev su kütlesi, akıntıların döngüsüyle sabit bir form oluşturuyor adeta görünmeyen duvarlarla çevrili bir “su adası” gibi.

SARGASSUM BİTKİLERİYLE KAPLI

Deniz, adını yüzeyini kaplayan Sargassum adlı yosun türünden alıyor. Bu yosunlar, su yüzeyinde serbestçe dolaşıyor ve devasa bir ekosistem yaratıyor. Yüzeydeki bu bitki örtüsü, milyonlarca balık, deniz kaplumbağası ve kuş için doğal bir yaşam alanı sunuyor. Bu yönüyle Sargasso Denizi, biyolojik çeşitliliğin önemli merkezlerinden biri kabul ediliyor.

EFSANELERE KONU OLDU

Sargasso Denizi, yüzyıllardır denizcilerin ilgisini çekti. Hareket etmeyen yosunlar ve sakin yüzeyi nedeniyle bazıları tarafından “gizemli bir deniz” olarak anıldı. Hatta Bermuda Şeytan Üçgeni efsanelerinin bir kısmı, bu bölgedeki deniz koşullarıyla ilişkilendirildi.

İKLİM AÇISINDAN DA KRİTİK ÖNEME SAHİP

Bilim insanları, Sargasso Denizi’nin okyanusların karbon döngüsünde büyük rol oynadığını belirtiyor. Bölge, hem okyanus akıntılarını hem de atmosferik sistemleri etkiliyor. Ayrıca deniz yüzeyindeki yosunlar, karbonu tutarak küresel ısınmanın etkilerini hafifletmede önemli bir görev üstleniyor.

KORUMA ALTINDA

Sargasso Denizi, uluslararası hukukta özel bir statüye sahip. 2014 yılında Bermuda hükümeti öncülüğünde imzalanan Sargasso Sea Alliance anlaşmasıyla, bölgenin ekolojik yapısının korunması hedeflendi.

Bugün birçok ülke, bu benzersiz denizin sürdürülebilir şekilde korunması için bilimsel ve diplomatik iş birlikleri yürütüyor.