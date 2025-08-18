Kronik bel ağrısına çözüm: Psikoterapi rahatsızlığı hafifletiyor

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik bel ağrısı, yaşam kalitesini düşüren ve iş gücü kaybına neden olan en yaygın sağlık sorunlarından biri. Curtin Üniversitesi ve Macquarie Üniversitesi’nin yürüttüğü yeni bir çalışma, bu soruna yönelik umut verici sonuçlar sundu. Araştırmaya göre, Bilişsel Fonksiyonel Terapi (CFT) adı verilen özel bir psikoterapi yöntemi, hastalarda üç yıla kadar süren kalıcı iyileşme sağlayabiliyor.

BEL AĞRISINDA YENİ UMUT: CFT

ABD’de her on kişiden birinde kronik şiddetli bel ağrısı görülüyor. Bu kişilerin çoğu hareket etmekte, sosyal yaşama katılmakta, işini sürdürmekte veya kişisel bakımını yapmakta ciddi zorluk çekiyor. Geleneksel tedaviler ilaçlar, fizik tedavi ya da masaj kısa vadede rahatlama sunsa da uzun süreli iyileşme sağlayamıyor.

Tam da bu noktada Avustralya’da yapılan RESTORE isimli geniş kapsamlı araştırma öne çıkıyor. Çalışmada, 492 hasta rastgele üç gruba ayrıldı: Geleneksel tedavi görenler, CFT uygulananlar ve CFT’ye ek olarak biyofeedback desteği alanlar. Sonuçlar çarpıcıydı: CFT grubundaki hastalarda iyileşme sadece birkaç ay sürmedi, yıllarca devam etti.

ÜÇ TEMEL UNSUR

Araştırmacılar, CFT’nin üç temel yapı taşı olduğunu belirtiyor: