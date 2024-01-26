Yayınlanma: 26.01.2024 - 12:30

Güncelleme: 26.01.2024 - 12:30

Nazan Kesal Kübra dizisinde canlandırdığı Dilek karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu Nazan Kesal'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kübra dizisinin Dilek'i Nazan Kesal kimdir? Nazan Kesal hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

NAZAN KESAL KİM?

Nazan Kırılmış Kesal, 28 Mart 1969’da Köprübaşı, Manisa’da doğdu. Salihli Ticaret Lisesinden mezun oldu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro – Oyunculuk bölümünden 1991 yılında mezun oldu. Daha sonra ise Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde yüksek lisans yaptı. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004’de Bursa Devlet Tiyarosu’na atandı. Daha sonra ise Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda çalıştı.

1992’den bu yana onlarca tiyatro oyununda, TV dizisinde ve sinema filminde rol aldı.

NAZAN KESAL EVLİ Mİ?

Nazan Kesal 18 Aralık 2005’te yazar Ercan Kesal ile evlendi. Poyraz adında bir oğulları vardır.

NAZAN KESAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Süper Baba

Tatlı Betüş

Bizim Aile

Berivan

Mühürlü Güller

Aliye

Yadigar

Rüzgarlı Bahçe - Gülfem

Şölen - Süreyya

Cennetin Çocukları - Mevlüde

Hicran Yarası - Hicran

Aşk ve Ceza - Sevgi

Bir Ömur Yeter - Şükran

Kayıp Şehir - Meryem

Bugünün Saraylısı - Üftade Katıpoğlu

Analar ve Anneler - Muazzez

Fazilet Hanım ve Kızları - Fazilet Çamkıran

Halka - Hümeyra Karabulut

Çocuk - Asiye Karasu

Bir Zamanlar Çukurova - Sevda Çağlayan

Oğlum - Canan Yalçın

Bir Peri Masalı - Harika Köksal

Son Gün - Ayşe

Aşka Düşman - Bahriye

Kübra - Dilek

NAZAN KESAL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Biri Aida Diğeri Zeliha

Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri - Komşu Kadın

Gölge Oyunu - Sezen

Bir Sonbahar Hikayesi

Serada Aşk

İstanbul Kanatlarımın Altında

Yazgı - Patron Kızı

Uzak - Serap

İklimler

Vicdan

Saç - Meryem

Daire - Betül

Toz Bezi - Hatun

Delibal - Selma

Kırık Kalpler Bankası - Suzan

Kardeşim Benim - Ayşe'nin annesi

Aydede - Neriman

Şuursuz Aşk

Nasipse Adayız - Figen

Hayatla Barış - Aysel Telli

Yakında Acı Kahve - Birgül