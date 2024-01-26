Kübra dizisinin Dilek'i Nazan Kesal kimdir? Nazan Kesal hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Nazan Kesal'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Yer aldığı pek çok film, tiyatro ve dizi ile kendini tanıtan Nazan Kesal'ın yaşı, nereli olduğu, hangi dizi ve filmlerde yer aldığı meral ediliyor. Peki, Kübra dizisinin Dilek'i Nazan Kesal kimdir? Nazan Kesal hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Nazan Kesal Kübra dizisinde canlandırdığı Dilek karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu Nazan Kesal'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kübra dizisinin Dilek'i Nazan Kesal kimdir? Nazan Kesal hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
NAZAN KESAL KİM?
Nazan Kırılmış Kesal, 28 Mart 1969’da Köprübaşı, Manisa’da doğdu. Salihli Ticaret Lisesinden mezun oldu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro – Oyunculuk bölümünden 1991 yılında mezun oldu. Daha sonra ise Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde yüksek lisans yaptı. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004’de Bursa Devlet Tiyarosu’na atandı. Daha sonra ise Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda çalıştı.
1992’den bu yana onlarca tiyatro oyununda, TV dizisinde ve sinema filminde rol aldı.
NAZAN KESAL EVLİ Mİ?
Nazan Kesal 18 Aralık 2005’te yazar Ercan Kesal ile evlendi. Poyraz adında bir oğulları vardır.
NAZAN KESAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Süper Baba
Tatlı Betüş
Bizim Aile
Berivan
Mühürlü Güller
Aliye
Yadigar
Rüzgarlı Bahçe - Gülfem
Şölen - Süreyya
Cennetin Çocukları - Mevlüde
Hicran Yarası - Hicran
Aşk ve Ceza - Sevgi
Bir Ömur Yeter - Şükran
Kayıp Şehir - Meryem
Bugünün Saraylısı - Üftade Katıpoğlu
Analar ve Anneler - Muazzez
Fazilet Hanım ve Kızları - Fazilet Çamkıran
Halka - Hümeyra Karabulut
Çocuk - Asiye Karasu
Bir Zamanlar Çukurova - Sevda Çağlayan
Oğlum - Canan Yalçın
Bir Peri Masalı - Harika Köksal
Son Gün - Ayşe
Aşka Düşman - Bahriye
Kübra - Dilek
NAZAN KESAL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Biri Aida Diğeri Zeliha
Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri - Komşu Kadın
Gölge Oyunu - Sezen
Bir Sonbahar Hikayesi
Serada Aşk
İstanbul Kanatlarımın Altında
Yazgı - Patron Kızı
Uzak - Serap
İklimler
Vicdan
Saç - Meryem
Daire - Betül
Toz Bezi - Hatun
Delibal - Selma
Kırık Kalpler Bankası - Suzan
Kardeşim Benim - Ayşe'nin annesi
Aydede - Neriman
Şuursuz Aşk
Nasipse Adayız - Figen
Hayatla Barış - Aysel Telli
Yakında Acı Kahve - Birgül
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