Prime Video'nun ilk yerli dizisi 'Düğüm'ün yayın tarihi belli oldu

Yayınlanma: 25.01.2024 - 14:31

Güncelleme: 25.01.2024 - 14:34

Başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak‘ın paylaştığı, Prime Video'nun ilk yerli dizisi "Düğüm" 23 Şubat'ta izleyiciyle buluşuyor.

Prime Video'dan yapılan açıklamaya göre, polisiye dram-gerilim türündeki dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmenliğini Can Ulkay yapıyor.

"Düğüm", kendisini hem kariyeri hem de annelik sorumlulukları arasında dengeleme konusunda büyük bir sınavın içinde bulan gazeteci Neslihan Turhan'ın hikayesine odaklanıyor.

İbrahim Selim, Ece Dizdar, Itır Esen ve Kaan Meriç Sezen'in de rol aldığı yapımın konusu şöyle:

"Neslihan Turhan; güvenilirlik ve doğruluk prensipleri üzerine inşa ettiği karakteri ve kariyeriyle tanınan, yetenekli bir televizyoncudur. Kayıp ve cinayet dosyalarını incelediği, yüksek reytingli 'Tek Gerçek' programını sunan Neslihan; başarılı olmak ve bu başarısını sürdürmek konusunda bitip tükenmeyen bir hırsa sahiptir. Son yayınında yer altı dünyasının karanlık isimlerinden birine meydan okurken ağzından çıkan 'Oğlum olsa acımam!' cümlesi, hayatının en zor sınavını başlatacaktır. Oğlu Can'ın katıldığı bir partide arkadaşı Lal'i öldürmekle suçlanması, Neslihan’ın hayatını alt üst eder. Rakip kanalın dosyayı programda işleyeceğini öğrenen Neslihan dosyayı onlardan alır ve kendi programında yer vermeye karar verir. Neslihan Turhan'ın bu çekişmeli yolculuğu, onun dürüstlük ve güvenilirlik prensiplerine olan bağlılığını sınayacaktır. Tek bir çıkmazı vardır: Oğlunu canlı yayına çıkaracak mıdır?"