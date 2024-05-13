Yayınlanma: 13.05.2024 - 21:18

Güncelleme: 13.05.2024 - 21:18

Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Netflix dizisi Kübra'nın yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Onur Ünsal, Cihan Talay, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncular Çağatay Ulusoy'a eşlik ediyor. Peki, Kübra dizisinin yeni sezonu yayımlanacak mı? Kübra dizisinin yeni sezonu ne zaman yayımlanacak?

KÜBRA DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlan dizi yeni sezonuyla 6 Haziran'da izleyicisi ile buluşacak.

KÜBRA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kübra dizisinin ikinci sezonu Kübra hakkındaki gerçeğin ortaya çıkmasını inancı adına başka bir sınav olarak gören Gökhan’ın asıl mücadelesini konu ediniyor. Kendisini ‘Semavi’ yapan sarsılmaz inancının ona verdiği güçle aldığı her kararın artık bir bedeli vardır; yeni çıkmazların içinde, sadece düşman bildikleriyle değil, sevdikleriyle hatta kendisiyle de savaşması gerekecektir.