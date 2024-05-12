Bahar dizisine yeni isim

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’un başrollerini paylaştığı 'Bahar' dizisinin 11 Haziran’da sezon finali yapması planlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 20:32
Bahar dizisine yeni isim
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“Bahar” dizisi bir haftalık aranın ardından 14 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor.

Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, Ayça Üzüm’ün yazdığı dizi eğlenceli konusuyla dikkat çekiyor.

KONUK OLARAK KATILACAK

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’u buluşturan dizi ünlü konuk oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, fenomen diziye son olarak başarılı oyuncu Sahra Şaş konuk oluyor. Şaş 13. bölümde “Bahar” dizisinde Leyla karakterine hayat verecek ve dizide Bahar’ın (Demet Evgar) hastası olarak seyirci karşısına çıkacak.


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