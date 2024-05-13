Murat Yıldırım yeni sezonda olmayacak: Teşkilat dizine sürpriz bir isim dahil oluyor
TRT’nin Pazar akşamlarına damga vuran Teşkilat” dizisinin 111. Bölümde sezon finali yapması planlanıyor. Yeni sezonda da diziye yeni bir oyuncu dahil oluyor.
"Teşkilat" dizisi TRT’nin yeni sezonda da devam ettireceği projelerin başında geliyor. Burak Arlıer’in yönettiği, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı diziye yeni bir oyuncu katıldı. Deniz Baydar "Teşkilat"a katıldı. Aşk Taktikleri filmindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncunun dizide ajana hayat veriyor.
Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım yeni sezonda ekipte yer almayacak. Yıldırım’ın yerine Tolga Sarıtaş’ın geleceği konuşuluyor.
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