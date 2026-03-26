Kocaeli ile Yalova'yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nden atlayarak hayatını kaybeden kadının sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Peki, Kübra Karaaslan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan neden öldü?

KÜBRA KARAASLAN KİMDİR?

Kübra Karaaslan, sosyal medya platformu TikTok’ta ürettiği videolarla tanınan bir içerik üreticisiydi. Günlük hayatından kesitler, eğlenceli içerikler ve samimi paylaşımlar yapan Karaaslan, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

KÜBRA KARAASLAN NEDEN ÖLDÜ?

Sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan, Osmangazi Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Genç kadının intihardan önce tüm hesaplarını kapattığı öğrenildi.