Kufi ne demek? Duman'ın yeni şarkısının ismi Kufi ne anlama geliyor? Kufi Türkçe mi?
Duman grubu yeni albümünden iki şarkı yayımladı.Bu şarkılardan biri Kufi isimli parça oldu. Kufi'nin ne anlama geldiği ise dinleyiciler tarafından merak konusu oldu.
Duman grubu 11 yıl sonra iki yeni şarkı ile sevenlerini heyecanlandırdı. 2013 yılında çıkardıkları "Darmaduman" albümünden bu yana albüm çıkarmayan Duman, "Nerde Benim Kafam" ve "Kufi" adlı iki şarkı yayımladı. İsmi ve sözleri ile dikkat çeken Kufi parçası ise dinleyenler tarafından araştırma konusu oldu.
KUFİ ŞARKISININ SÖZLERİ
Elleri havada
Kufi kafada
Şeker ezer aynada
Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz
Yürüyorlar saraya, saraya
Ben bu gezegene inemedim abi
Gökyüzü masmavi
Yıldızlar daha iyi
Bu yıldızlar daha iyi
Üsküdar'ı yine geçemedik abi
Bu atlar çok hain
Eşekler daha iyi
Bu eşekler daha iyi
Elleri havada
Kufi kafada
Şeker ezer aynada
Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz
Yürüyorlar saraya, saraya
Biz bu kafalara gelemedik abi
Bu gösteri kallavi
Aktörleri daha iyi
Bu aktroller daha iyi
Kargaları yine kovamadık abi
Korkuluk çok enayi
Kuşlar şeytani
Bu kuşlar şeytani
Elleri havada
Kufi kafada
Şeker ezer aynada
Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz
Yürüyorlar saraya, saraya
Elleri havada
Kufi kafada
Şeker ezer aynada
Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz
Yürüyorlar saraya, saraya
Elleri havada
Kufi kafada
Şeker ezer aynada
Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz
Yürüyorlar saraya, saraya
Ben bu gezegene inemedim abi
Gökyüzü masmavi
Yıldızlar daha iyi
Bu yıldızlar daha iyi
Padişahı yine deviremedik abi
Bu kuzular çok cahil
Kurtlar şeytani
Bu kurtlar şeytani
Elleri havada
Kufi kafada
Şeker ezer aynada
Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz
Yürüyorlar saraya, saraya
KUFİ NE DEMEK?
"Kufi" kelimesi, genellikle İslam sanatında ve mimarisinde kullanılan, dik açılı ve geometrik şekillerle karakterize edilen eski bir Arap hat sanatı tarzını ifade eder.
Kufi aynı zamanda bazı Müslümanların namaz sırasında ya da günlük hayatta kafalarına taktıkları takke benzeri şapkaya deniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
- 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
- 'Faturayı vatandaşa çıkarmakta ısrarlılar'
- Görüntülerdeki kadın tutuklandı
- ‘Mansur Yavaş için çalışacaklar’
- İstifa ettiğini duyurdu
- Seçimin ardından ilk dikkat çeken görevden almalar!
- AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem!
- 'Dünya bu senaryoyu ciddiye almalı'
- İmamoğlu'ndan Adalar açıklaması