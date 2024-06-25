Kufi ne demek? Duman'ın yeni şarkısının ismi Kufi ne anlama geliyor? Kufi Türkçe mi?

Yayınlanma: 25.06.2024 - 10:21

Güncelleme: 25.06.2024 - 10:58

Duman grubu 11 yıl sonra iki yeni şarkı ile sevenlerini heyecanlandırdı. 2013 yılında çıkardıkları "Darmaduman" albümünden bu yana albüm çıkarmayan Duman, "Nerde Benim Kafam" ve "Kufi" adlı iki şarkı yayımladı. İsmi ve sözleri ile dikkat çeken Kufi parçası ise dinleyenler tarafından araştırma konusu oldu.

KUFİ ŞARKISININ SÖZLERİ

Elleri havada

Kufi kafada

Şeker ezer aynada

Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz

Yürüyorlar saraya, saraya

Ben bu gezegene inemedim abi

Gökyüzü masmavi

Yıldızlar daha iyi

Bu yıldızlar daha iyi

Üsküdar'ı yine geçemedik abi

Bu atlar çok hain

Eşekler daha iyi

Bu eşekler daha iyi

Elleri havada

Kufi kafada

Şeker ezer aynada

Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz

Yürüyorlar saraya, saraya

Biz bu kafalara gelemedik abi

Bu gösteri kallavi

Aktörleri daha iyi

Bu aktroller daha iyi

Kargaları yine kovamadık abi

Korkuluk çok enayi

Kuşlar şeytani

Bu kuşlar şeytani

Elleri havada

Kufi kafada

Şeker ezer aynada

Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz

Yürüyorlar saraya, saraya

Elleri havada

Kufi kafada

Şeker ezer aynada

Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz

Yürüyorlar saraya, saraya

Elleri havada

Kufi kafada

Şeker ezer aynada

Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz

Yürüyorlar saraya, saraya

Ben bu gezegene inemedim abi

Gökyüzü masmavi

Yıldızlar daha iyi

Bu yıldızlar daha iyi

Padişahı yine deviremedik abi

Bu kuzular çok cahil

Kurtlar şeytani

Bu kurtlar şeytani

Elleri havada

Kufi kafada

Şeker ezer aynada

Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz

Yürüyorlar saraya, saraya

KUFİ NE DEMEK?

"Kufi" kelimesi, genellikle İslam sanatında ve mimarisinde kullanılan, dik açılı ve geometrik şekillerle karakterize edilen eski bir Arap hat sanatı tarzını ifade eder.

Kufi aynı zamanda bazı Müslümanların namaz sırasında ya da günlük hayatta kafalarına taktıkları takke benzeri şapkaya deniyor.