Duman yeni albümünün kayıtlarını tamamladığını duyurdu
Grup, 16 şarkıdan oluşan albümün kayıt sürecini bitirdiğini ve yakında dinleyicilerle buluşacağını belirtti.
Duman, en son 2013 yılında 13 şarkılık 'Darmaduman' albümünü piyasaya sürmüştü.
Bu albümden sonra grup üyeleri Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas bireysel olarak tekliler ve albümler çıkarmaya devam etti.
"YAKINDA SİZLERLE"
Grup, Instagram hikayelerinde yaptığı duyuruda, "16 parçadan oluşan yeni albümün kayıtlarını tamamladık. Yakında sizlerle" ifadesini kullandı.
Ancak, yeni albümün ne zaman yayınlanacağına dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı.
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