Kullanmadığınız telefonlar 'altın' değerinde olabilir!

İnsanlar, 2022 yılında yaklaşık 62 milyon ton elektronik atık üretti. 2030’da bu rakamın 82 milyon tona çıkması bekleniyor. Bu atıklar arasında eski dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları gibi altın gibi değerli metaller içeren cihazlar da bulunuyor. Ancak bu atıkların yalnızca dörtte biri doğru şekilde geri dönüştürülüyor.

ATIN MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL RİSKLERİ ARTIYOR

Altın, teknoloji, kimya ve uzay sanayii gibi modern sektörler için vazgeçilmez bir metal. Ancak altın madenciliği, ciddi çevresel sorunlara yol açıyor. Büyük ölçekli madencilikte yaygın olarak kullanılan siyanür, yaban hayatını tehdit ederken; küçük ölçekli madencilikte kullanılan cıva ise hem madenciler hem de doğa için büyük bir tehlike oluşturuyor.

BİLİM İNSANLARINDAN ÇEVRECİ BİR ALTERNATİF

Bilim insanları, bu soruna çözüm olabilecek yeni bir teknik geliştirdi. Çalışmaya göre, geliştirilen yöntem hem elektronik atıklardan hem de cevherden altın çıkarmayı daha güvenli ve çevre dostu hale getirebilir.

Araştırmacılar, siyanür ve cıvanın yerine kullanılabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem, genelde su arıtımı ve havuz temizliğinde kullanılan trikloroizosiyanürik asit bazlı bir kimyasal içeriyor. Tuzlu suyla aktive edilen bu kimyasal, altını suda çözünebilir bir forma dönüştürüyor.



Altını sudan geri kazanmak için ise sülfür bazlı özel bir polimer emici geliştirildi. Petrol endüstrisinde bol miktarda atık olarak biriken kükürt kullanılarak üretilen bu polimer, sadece altını hedef alarak diğer metallerden ayırabiliyor.



GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR KİMYASALLAR: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE YENİ ADIM

Yöntem, cevherden, eski bilgisayar devre kartlarından ve bilimsel atıklardan altın çıkarmada başarıyla test edildi. Ayrıca hem kullanılan kimyasalın hem de polimerin geri dönüştürülebilir olması, bu tekniği çevre açısından sürdürülebilir kılıyor.