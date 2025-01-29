Kumbh Mela Festivali nedir? Kumbh Mela Festivali ne zaman? Kumbh Mela Festivali gelenekleri neler?

Yayınlanma: 29.01.2025 - 15:22

Güncelleme: 29.01.2025 - 15:38

Hindistan'da 12 yıl arayla düzenlenen ve dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen Maha Kumbh Festivalinde izdiham çıktı. Peki, Kumbh Mela Festivali nedir? Kumbh Mela Festivali gelenekleri neler?

KUMB MELA FESTİVALİ NEDİR?

Kumbh Mela (Kutsal Sürahi Festivali), dünyanın en büyük barışçıl hacı buluşmasıdır ve katılımcıların kutsal bir nehirde yıkandığı veya suya daldığı bir etkinliktir. İnananlar, Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arındırarak onları doğum ve ölüm döngüsünden kurtardığına inanırlar. Milyonlarca insan, herhangi bir davet almadan bu yere ulaşır.

KUMB MELA FESTİVALİ NE ZAMAN?

Etkinlik, her 3 yılda bir Allahabad, Haridwar, Ujjain ve Nashik kentlerinde dönüşümlü düzenleniyor.

Ancak Haridwar, Ujjain ve Nashik kentlerinde "Kumbh Mela" adıyla daha küçük çaplı gerçekleştirilen festival, 12 yılda bir Allahabad kentinde "Maha" yani "büyük festival" adı altında milyonların katılımıyla kutlanıyor.

Bu yılki kutlama, Güneş, Ay ve Jüpiter'in aynı hizaya geldiği 12'nci "Maha" olması açısından Hindular için özel önem taşıyor.

KUMB MELA FESTİVALİ GELENEKLERİ

Kumbh Mela’nın en önemli ritüeli, Ganj, Yamuna, Godavari veya Shipra gibi kutsal nehirlerde yıkanmaktır. İnananlar, bu kutsal banyonun (Shahi Snan veya Rajyogi Snan) geçmiş günahlarını temizlediğine ve ruhlarını kurtardığına inanırlar.

Festivalin en dikkat çekici anlarından biri, Hindu çileci keşiş grupları (akhadalar) ve saduların törensel yürüyüşleridir. Bu gruplar arasında çıplak dolaşan ve vücutlarını külle kaplayan Naga Sadular en dikkat çekenlerdir. Akhadalar, festivalin en kutsal banyosunu ilk gerçekleştiren gruplardır.

Festival boyunca tapınaklar ile açık alanlarda ünlü Hindu bilginleri, azizler, guru’lar tarafından dini söyleşiler, hikmetli konuşmalar (pravachan) ve kutsal metin okumaları düzenlenir.

Festival sırasında, Vedik geleneklere göre yagna adı verilen büyük ölçekli ateş ritüelleri yapılır.

Kalpavasiler, festival süresince nehir kıyısında kamp kurarak meditasyon yapar, dua eder ve sadelik içinde bir yaşam sürerler. Kalpavas geleneği, dünyadan uzaklaşarak ruhsal gelişime odaklanmayı teşvik eder.

Festivalin başlangıcında ve belirli günlerinde, dini liderler tarafından renkli geçit törenleri düzenlenir. Akhada mensupları ve sadular, sancaklarını dikerek varlıklarını duyururlar. Bu bayrak dikme ritüeli, festivalin resmi başlangıcını simgeler.

Kumbh Mela boyunca birçok dini organizasyon ve aşram, ücretsiz yemek dağıtımı (Bhandara), tıbbi yardım, eğitim programları, sosyal hizmetler sunar. Bu, festivalin sadece manevi değil, aynı zamanda sosyal bir boyuta da sahip olduğunu gösterir.

Hacılar, festivalin düzenlendiği şehre bağlı kutsal tapınakları ziyaret eder, dua eder ve tanrılara adaklar sunar.

Festival boyunca müzik, dans, tiyatro ve geleneksel sanat gösterileri düzenlenir. Hindu destanları Ramayana ve Mahabharata’dan sahneler canlandırılır. Halk, bu kültürel etkinliklerle festivalin ruhunu daha derinden hisseder