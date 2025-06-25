Kuraklığa bağlı orman yangınlarında 'artış' tehlikesi

'YANGINLAR DAHA ŞİDDETLİ OLUYOR'
Ormanda biriken yanıcı madde miktarının yangınların şiddetini arttığını ifade eden Prof. Dr. Bilgili, "Orman yangınlarının çıkabilmesi ve gelişebilmesi için yanıcı maddelere ihtiyaç vardır. Bunun yanında yangının davranışını etkileyen topografik ve hava halleri mevcuttur. Bizlerin topografi ve hava halleri üzerinde bir etkimizin olmayacağını söylemek yanlış olmaz. Yanıcı maddeler ile ilgili olan kısımda yapabileceğimiz birçok şey var ancak köylerin boşalması, insanların orman ekosistemlerinden yakacak ürün almaması, hayvanların otlatılmaması, otlak hayvancılığının yapılmaması, yanıcı maddelerin daha fazla olmasını ve daha geniş alanlara yayılmasını beraberinde getiriyor. Yangın açısından baktığımız zaman, bunları yanıcı madde olarak görebiliriz. Yanıcı maddelerin çok olduğu bu alanlarda çıkan yangınlar daha şiddetli oluyor" dedi.
'HAVA ARAÇLARI İLK MÜDAHALEDE ÖNEMLİ'
Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, "Hava araçları, orman yangınları ile mücadelede önemlidir. Hava araçlarının, yangın söndürme aracı olarak görülmesi doğru bir yaklaşımı ifade etmemektedir. Hava araçları genellikle ilk müdahalede önemlidir. Yangının çıktığı ilk 15 dakikada faydasını görebiliriz. Gelişmiş ve çok hızlı ilerleyen şiddetli yangınlarda hava araçlarının katkısı oldukça sınırlıdır. Bu aşamalarda, hava araçları yer ekiplerine yardımcı olarak kullanılmak durumundadırlar. Maalesef ülkemizde ve dünya genelinde yapılan yanlışlardan biri, hava araçlarının yangınla mücadele ve yangın söndürme aracı olarak görülmesidir. Hava filolarının yangının ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenmesi gerekir" diye konuştu.