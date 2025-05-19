Ramazan Bayramı'nın ardından yurttaşların gözü Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. Ramazan Bayramı'nda tatilin 9 gün olmasıyla birlikte Kurban Bayramı'nda da tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025?

2025 yılında Kurban Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayramın arefe günü ise 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı dört gün sürecek ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI, 9 GÜN TATİL OLACAK MI?

2025 Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacağı için, bugünden itibaren bu özel güne sadece birkaç hafta kaldı. Bayram hazırlıkları için zaman daralırken, tatil planlarını erkenden yapmak isteyenler için bu tarihler büyük önem taşıyor.

2025 Kurban Bayramı tatili resmi olarak 4,5 gün olarak planlanmıştır. Arefe günü 5 Haziran Perşembe, bayram ise 6-9 Haziran arasında idrak edilecek. Bu sene hafta sonu tatille birleştiği için toplam 5 günlük bir tatil gündeme gelmektedir. Ancak Ramazan Bayramı gibi 9 güne uzama ihtimali henüz resmi olarak açıklanmamıştır.