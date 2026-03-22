Ramazan Bayramı ile birlikte, sıradaki tatil olan Kurban Bayramı 2026 için araştırmalar şimdiden başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı, kaç gün?

2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ: BAYRAM HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre, 2026 yılında Kurban Bayramı Mayıs ayı sonunda idrak edilecek. Bayramın arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, dört gün sürecek olan bayramın takvimi şu şekilde:

Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

2026 Kurban Bayramı'nın hafta içine yayılması, uzun bir tatil beklentisini de beraberinde getirdi. Bayramın ilk üç günü hafta içine (Çarşamba, Perşembe, Cuma) denk gelirken, 4. gün Cumartesi günü eda edilecek.