2025 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzayıp uzamayacağı, tatil planlarını erkenden yapmak isteyen milyonlarca yurttaş tarafından merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

1.Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2.Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3.Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4.Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre; 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU, KAÇ GÜN?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 Kurban Bayramı resmi tatil süresi 4,5 gün olarak belirlenmiştir. Kurban Bayramı, 5 Haziran 2025 Perşembe günü arife ile başlayacak ve 6-9 Haziran 2025 (Cuma-Pazartesi) tarihleri arasında toplam 4 gün sürecek. Arife günü yarım gün tatil olarak kabul edilir, bu nedenle toplamda 4,5 gün resmi tatildir.