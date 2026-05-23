Kurban vekaleti nasıl verilir? Kurban vekaleti kimlere verilebilir, şartları neler?

İslam dininde ibadetlerin belirli şartlar doğrultusunda yerine getirilmesi büyük önem taşıyor. Kurban ibadetinde de kişi, kesim işlemini kendisi yapabileceği gibi bir başkasına vekalet vererek de gerçekleştirebiliyor. Özellikle şehir dışında yaşayanlar, yoğun çalışanlar ya da bağış yoluyla kurban kestirmek isteyenler “Kurban vekaleti nasıl verilir?”, “Kurban vekaleti kimlere verilebilir?” sorularına yanıt arıyor.

KURBAN VEKALETİ NEDİR?

Kurban Bayramı kapsamında kesilecek kurbanın, kişinin adına başka biri tarafından kesilmesine “kurban vekaleti” deniliyor. Vekalet veren kişi, kurban kesim işlemini bir başka kişiye ya da kuruma devretmiş oluyor.

İslam alimlerine göre vekalet; sözlü, yazılı, telefonla ya da internet üzerinden verilebiliyor. Burada önemli olan kişinin niyetini açık şekilde belirtmesi olarak kabul ediliyor.

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Kurban vekaleti verirken kişinin açık bir şekilde karşı tarafa yetki vermesi gerekiyor.

Vekaleti alan kişi de bunu kabul ettiğini belirtiyor. Günümüzde vekalet işlemleri yüz yüze yapılabildiği gibi telefon, mesaj ya da online bağış sistemleri üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

KURBAN VEKALETİ KİMLERE VERİLEBİLİR?

Kurban vekaleti güvenilir olduğu düşünülen herhangi bir kişiye verilebiliyor. Bunun yanında çeşitli dernekler, vakıflar ve yardım kuruluşları da vekaletle kurban kesim hizmeti sunuyor.

Vekalet verilebilecek kişiler ve kurumlar şunlar olabilir:

Aile bireyleri

Yakın arkadaşlar

Kasaplar

Yardım kuruluşları

Vakıf ve dernekler

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, vekalet verilen kişi ya da kurumun kurban kesimini dini kurallara uygun şekilde gerçekleştirmesi oluyor.

KURBAN VEKALETİNİN ŞARTLARI NELER?

Kurban vekaletinin geçerli sayılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar şöyle sıralanıyor:

Vekaletin açık şekilde verilmesi

Kurban niyetinin belirtilmesi

Kesimin bayram günleri içinde yapılması

Kurbanın dini şartlara uygun olması

Kesimin İslami usullere göre gerçekleştirilmesi

Ayrıca vekalet verilen kişinin, kurbanı vekalet sahibinin adına kestiğini bilmesi gerekiyor.