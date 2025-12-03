Küresel ekolojik kriz derinleşiyor: İşte, kaybolduğunu fark etmediğimiz 7 şey!

İklim krizinin hızlandığı, habitatların daraldığı ve kirliliğin arttığı bir dönemde, birçok türün sessizce ortadan kaybolması küresel ölçekte endişeyi büyütüyor. Çevre bilimciler, bazı türlerin yok oluş eşiğine gelmesinin rastlantı olmadığını; insan faaliyetlerinin yarattığı baskının ekosistemlerin taşıyabileceği sınırları aşmaya başladığını vurguluyor. İşte, Dünya'dan kaybolduğunu fark etmediğimiz 7 şey!

KAPLANLAR Kaplanlar dünyanın en tanınan hayvanları arasındadır. Ancak çok yakın bir gelecekte insanların bir kaplanı görebilmesinin tek yolu bir fotoğraf veya video olabilir. Genellikle siyah çizgili ve turuncu kürklü olarak bildiğimiz Sunda kaplanları, anavatanları olan Bali ve Cava'da nesli tükenmiş durumda. Geriye kalan son grup (yaklaşık 400 kişi) Endonezya'nın Sumatra adasında bulunuyor, ancak kaçak avlanmaya ek olarak ormansızlaşma devam ettikçe, önümüzdeki 10 yıl içinde bu canlıları kaybetmemiz muhtemel olarak görülüyor.

ÇİKOLATA Dünyanın en büyük çikolata şirketlerinden bazıları, çikolata kıtlığının düşündüğümüzden çok daha yakın olabileceği konusunda uyarıda bulundu . Görünüşe göre insanlar, çiftçilerin üretebildiğinden daha fazla kakao tüketiyor. Arz-talep meselesi yetmezmiş gibi, iklim değişikliği bir zamanlar mümkün olan miktarda çikolata üretimini de zorlaştırıyor. Donmuş bakla adı verilen bir mantar hastalığı da son yıllarda çikolata mahsullerini yok ederek kakao mahsullerinin yüzde 30 ila 40'ını yok etti. Çiftçiler geçimlerini sağlamak için başka ürünler yetiştirmek zorunda kalıyor.

MUZ Bir markete girdiğimizde çoğumuz ağzına kadar dolu bir muz reyonu görürüz ve bu tatlı meyveyi sonsuza dek kaybetmek üzere olduğumuzu fark etmeyiz. Dünyanın büyük bir kısmı, Latin Amerika ve Karayipler gibi dünyanın daha sıcak bölgelerinde yetişen Cavendish adlı bir muz türünü tüketir. Tıpkı insanlar gibi, bu muzlar da kendi salgınlarıyla karşı karşıya. Tropikal Irk 4, yani Panama Hastalığı adı verilen bir mantarın saldırısı altındalar. Mantar, dünya çapında yayılarak muz mahsullerini yok ediyor ve sonu görünmüyor. Bilim insanları mantarla mücadele yolları ararken, bunların çoğu mahsulün genetiğinin değiştirilmesini gerektiriyor. Çoğu ülkenin genetiği değiştirilmiş gıdalarla ilgili kendine özgü yasaları olduğu için, bu durum kendi zorluklarını da beraberinde getiriyor. Cavendish muz endüstrisi yaklaşık 25 milyar dolar değerinde ve tüm Cavendish muzları birbirinin genetik kopyası olduğundan, bu mantarın tüm mahsulü mahvedebileceği düşünülüyor.

KAHVE Dünyadaki kahvenin çoğu Latin Amerika'dan, özellikle de Yengeç ve Oğlak Dönenceleri arasında kalan "kahve kuşağı" olarak adlandırılan bölgeden geliyor. Bu bölgede bile, kahve mahsullerinin düzgün bir şekilde yetişmesi için belirli bir iklime ihtiyaç var. İklim değişikliğinin küresel sıcaklıkları artırmasıyla birlikte, bilim insanları 2050 yılına kadar kahve yetiştirmeye uygun alanların %50'ye kadar azalacağını tahmin ediyor. İklim değişikliğinin yanı sıra ormansızlaşma ve yatırım getirisinin azalması, kahvenin günde üç kez içilen bir içecek yerine nadir bir ikram olabileceği bir geleceğe yol açıyor. Bu da sevilen bu içecekten uzaklaşarak kültürel bir değişim yaşamamız gerekebileceği anlamına geliyor.

ATEŞBÖCEKLERİ Ateşböcekleri genellikle yaz, arka bahçe maceraları ve kampçılıkla ilişkilendirilir. Bu küçük böcekler eskiden gökyüzünü aydınlatırdı, ancak ışık kirliliği, insan müdahalesi ve böcek ilacı kullanımı nedeniyle yaz gecelerinin biraz daha az aydınlık olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Dünyanın çeşitli yerlerinde ateş böcekleri, ateş böcekleri veya ateş böcekleri olarak bilinen bu böcekler aslında kınkanatlılar ve bilim insanları, dinozorlar döneminden, yani 100 milyon yıldan uzun bir süre önce var olduklarına inanıyor. Ancak artık köklü yaşam alanlarından kayboluyorlar.

BOMBUS ARILARI Yaban arısı gözlemleri son 20 yılda %90 oranında azaldı. Nesli Tehlike Altında Türler Yasası şu anda iki arı türünü koruyor: Franklin yaban arısı ve paslı benekli yaban arısı. Amerikan yaban arısı listedeki bir sonraki tür olabilir. Birçok insan için rahatsız edici olsa da, yaban arıları, birçok hayvan gibi, ekosistemimizin doğal tozlaşma sisteminin önemli bir parçasıdır. Habitat kaybı, pestisit zehirlenmesi ve hastalıklar, arıları yokuş aşağı sürüklemiştir.