Kurtlar Vadisi'ndeki 'Cevat Akarsu' rolüyle hafızalara kazınmıştı: Ünlü oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı "Cevat Akarsu" karakteriyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Taşpınar'ın vefatını sosyal medya paylaşımıyla duyuran menajeri Temmuz Karikutal, "Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık. Mekanın cennet olsun ağabey." ifadelerini kullandı.

SAHTE ALKOLDEN ZEHİRLENMİŞTİ

Oyuncu Taşpınar, 2023'te sahte alkolden zehirlenmiş ve uzun süre tedavi görmüştü.





ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR?

Ankara'da 10 Şubat 1969'da dünyaya gelen Taşpınar, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Tiyatro oyunculuğuna 1988'de Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başlayan Taşpınar, 1995-1998'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı.

Taşpınar, 2000-2003'te Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk, diksiyon ve fonetik dersleri verdi.

TRT ve diğer kanallarda seslendirmeler de yapan Taşpınar, 2009'da Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı "Cevat Akarsu" karakteri ile hafızalarda yer etti.