Kurtlar Vadisi'nin Disney Plus'ta yayınlanacağı iddiası
Necati Şaşmaz'ın başrolünü oynayacağı Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümlerinin Disney Plus'ta yayınlanacağı iddiası yalanlandı.
Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gürkan Uygun gibi isimlerin rol aldığı Kurtlar Vadisi yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak.
Dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmezken bölümlerin Disney Plus'ta olacağı iddia edilmişti.
DISNEY PLUS'TA YAYINLANMAYACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümlerinin Disney Plus'ta olacağı yönündeki söylentiler asılsız çıktı. Dizinin nerede yayınlanacağı ve oyuncu kadrosu ise henüz bilinmiyor.
OCAK AYINI GÖRÜRÜZ DEMİŞTİ
Necati Şaşmaz'ın geçen yıl sonunda, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan sohbet programında diziyle ilgili "Sanırım ocak ayını görürüz. Dizide 397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi… Nasipse olacak" demişti.
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