Kurtlarla Dans’ın yıldızı Graham Greene hayatını kaybetti

“The Great Detective”, “Running Brave”, “Maverick”, “Die Hard with a Vengeance” ve “The Green Mile” gibi filmlerle tanınan usta oyuncu Graham Greene’den acı haber geldi.

Greene, özellikle “Dances with Wolves” (Kurtlarla Dans) filminde canlandırdığı Kicking Bird karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Uzun süredir bir hastalıkla mücadele eden oyuncu, 1 Eylül 2025 tarihinde Kanada’da 73 yaşında hayatını kaybetti. Greene’nin vefatını menajeri duyurdu.

Bu performansıyla Oscar’a aday gösterilen Graham Greene, sinema kariyerinde unutulmaz işlere imza attı.

GRAHAM GREENE KİMDİR?

1952 yılında Ontario, Kanada’da doğan Graham Greene, kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı. 1980’li yıllarda sinemaya adım atan oyuncu, 1990 yapımı Kevin Costner imzalı Kurtlarla Dans filmindeki rolüyle uluslararası üne kavuştu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı elde etti.

“The Green Mile”, “Maverick”, “Die Hard with a Vengeance” ve “The Twilight Saga” gibi birçok yapımda rol alan Greene, aynı zamanda televizyon dizilerinde de sıkça izleyiciyle buluştu. Usta oyuncu son olarak “The Last of Us” dizisinde ekran karşısına çıkmıştı.

Pek çok prestijli ödülün sahibi olan Graham Greene, vefatından önce çekimleri tamamlanan “Ice Fall” filminde de rol aldı. Stefan Ruzowitzky’nin yönettiği film henüz vizyona girmedi.