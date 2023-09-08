'Kuru Otlar Üstüne'nin bilet geliri deprem bölgesine aktarılacak

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini yapacak olan, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Kuru Otlar Üstüne'nin gösteriminden elde edilecek gelir, deprem bölgelerine ulaştırılacak.

DHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 15:03
'Kuru Otlar Üstüne'nin bilet geliri deprem bölgesine aktarılacak
Abone Ol google-news

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 6 Şubat'ta depremin yaşandığı bölgelere bir nebze yardımcı olabilmek amacıyla, ihtiyaç sahiplerini, destek olmak isteyen birey, kurum ve kuruluşlarla buluşturan sosyal bir kooperatif olan 'İhtiyaç Haritası' ile iş birliği yaptı.

Türkiye prömiyerini Adana'da yapacak olan, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin bilet satışından elde edilecek gelir, İhtiyaç Haritası'na aktarılacak.

İhtiyaç Haritası'nın afet bölgesinde kurduğu Hatay Komünite Merkezi başta olmak üzere farklı konteyner kent ve alanlarda çocuklara ve gençlere yönelik kalıcı mekanlar oluşturulup, çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

İLK KEZ ALTIN KOZA'DA SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK

Festival, İhtiyaç Haritası desteğiyle proje sayesinde özellikle depremden etkilenen çocukların ve gençlerin psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

'76'ncı Cannes Film Festivali'nde, Merve Dizdar'a filmdeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandıran 'Kuru Otlar Üstüne' adlı film, Türkiye'de ilk kez Altın Koza'da sinemaseverlerle buluşacak.

22 Eylül Cuma günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek olan, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yanı sıra başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici'nin de katılacağı Türkiye prömiyerinin biletleri Mobilet aracılığıyla satışa sunulacak.

Sinemaseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen 'Kuru Otlar Üstüne', Cannes'daki başarının ardından, anlamlı bir gösterime de imza atmış olacak. 


Player Alanı
Adana Altın Koza Film Festivali Nuri Bilge Ceylan kuru otlar üstüne

İlgili Haberler

'Kuru Otlar Üstüne'nin yeni afişleri yayınlandı

'Kuru Otlar Üstüne'nin yeni afişleri yayınlandı
Kuru Otlar Üstüne Türkiye prömiyeri Altın Koza Film Festivali'nde yapacak

Kuru Otlar Üstüne Türkiye prömiyeri Altın Koza Film Festivali'nde yapacak
Nuri Bilge Ceylan imzalı 'Kuru Otlar Üstüne'nin vizyon tarihi belli oldu

Nuri Bilge Ceylan imzalı 'Kuru Otlar Üstüne'nin vizyon tarihi belli oldu

En Çok Okunan Haberler