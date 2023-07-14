Nuri Bilge Ceylan imzalı 'Kuru Otlar Üstüne'nin vizyon tarihi belli oldu

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76. Cannes Film Festivali'nde gösterime giren ve ödül alan filmi 'Kuru Otlar Üstüne' 29 Eylül’de Türkiye’de vizyona girecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2023 - 14:14
Nuri Bilge Ceylan imzalı 'Kuru Otlar Üstüne'nin vizyon tarihi belli oldu
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Prömiyerini 76'ncı Cannes Film Festivali'nde yapan ve başrol oyuncularından Merve Dizdar'a festivalde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandıran Nuri Bilge Ceylan imzalı 'Kuru Otlar Üstüne'nin vizyon tarihi belli oldu.

Film, Türkiye’de önce 30’uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde gösterilecek. Ardından 29 Eylül’de Bir Film dağıtımıyla sinemalarda olacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici ve Ece Bağcı gibi isimler yer alıyor.

Senaryosu Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ve Akın Aksu tarafından kaleme alınan film, İstanbul'a atanmayı umarken Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetinin dördüncü yılını bitiren genç öğretmen Samet'in hikayesini anlatıyor.


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