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Kuruluş Osman dizisine beklenmeyen transfer: Mert Yazıcıoğlu kadroya dahil oldu...

Kuruluş Osman dizisine beklenmeyen transfer: Mert Yazıcıoğlu kadroya dahil oldu...

30.07.2025 23:12:00
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Haber Merkezi
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Kuruluş Osman dizisine beklenmeyen transfer: Mert Yazıcıoğlu kadroya dahil oldu...

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda Mert Yazıcıoğlu yer alacak.

atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit‘in kadrodan ayrılacağı açıklanmıştı. Yeni sezonda diziye Mert Yazıcıoğlu dahil olacak. 

Dizinin yapım şirketi Bozdağ Film'den gelen açıklama ile Mert Yazıcıoğlu'nun kadroya dahil oluşu resmi olarak açıklandı:

"Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!”

KIZIL GONCALAR İLE DAMGA VURMUŞTU

Mert Yazıcıoğlu iki sezon boyunca NOW ekranlarında yayımlanan "Kızıl Goncalar" dizinde canlandırdığı "Cüneyd" karakteri ile damga vurmuştu.

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