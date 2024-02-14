Yayınlanma: 14.02.2024 - 23:20

Güncelleme: 14.02.2024 - 23:20

ATV ekranlarının sevilen dizisi her hafta Çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinde Tacettin Noyan karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinin heyecanla beklenen yeni karakteri Tacettin Noyan'ı canlandıracak olan Melih Çardak, dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Peki Kuruluş Osman dizisinin Tacettin Noyan'ı Melih Çardak kimdir? Melih Çardak kaç yaşında, nereli?

MELİH ÇARDAK KİMDİR?

Kuruluş Osman'ın Tacettin Noyan karakterini canlandıracak olan Melih Çardak, geniş bir deneyime sahip bir oyuncu, dansçı ve koreograf olarak bilinmektedir. 1959 yılında İstanbul'da doğan Çardak, oyunculuk kariyerine lise yıllarında adım atmıştır.

Oyunculuk, dans ve koreografi alanlarında yetkinlik kazanan Melih Çardak, 1980'lerden itibaren birçok tiyatro, film ve dizi projesinde yer almıştır. Özellikle Renkli Dünya, Geniş Aile, Keşanlı Ali Destanı, Karadayı, Milat, Kadın, Halka ve Kalp Yarası gibi yapımlarda gösterdiği performanslarla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Çardak, 1997 yılında Eşkiya filmiyle Sinema Yazarları Derneği tarafından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

Son olarak 2021 yılında Kalp Yarası dizisinde Sadık karakterini canlandıran Melih Çardak, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olarak Tacettin Noyan karakterine hayat verecek.