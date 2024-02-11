İlayda Elif Elhih kimdir? Yargı dizisine konuk olan İlayda Elif Elhih kaç yaşında, nereli?

Kariyerinin başında En iyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen İlayda Elif Elhih, "Yargı" dizisine konuk olacak. Peki, İlayda Elif Elhih kimdir? Yargı dizisine konuk olan İlayda Elif Elhih kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 17:07
İlayda Elif Elhih kimdir? Yargı dizisine konuk olan İlayda Elif Elhih kaç yaşında, nereli?
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İlayda Elif Elhih Yargı dizisiyle gündem oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sema Ergenekon imzalı diziye konuk olacak olan Elhih, "Dilan" karakterine hayat verecek. Peki, İlayda Elif Elhih kimdir? Yargı dizisine konuk olan İlayda Elif Elhih kaç yaşında, nereli?

İLAYDA ELİF ELHİH KİMDİR?

Lisede tiyatro okuyan İlayda Elif Elhih, Pera Güzel Sanatlar Lisesi ardından Kadir Has Üniversitesi'nden 2018 yılında mezun oldu. İlk filmi Sardunya ile 40. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.


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