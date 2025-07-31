Kuruluş Osman’ın yeni sezonuna sürpriz transfer: Mert Yazıcıoğlu kadroya dahil oldu

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bozdağ Film imzalı dizinin kadrosuna genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu dahil oldu.

Yapım şirketi, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, yeni sezonda Osman Bey’in oğlu Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu’nun canlandıracağını duyurdu.

Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan paylaşımda, “Yeni dönem başlıyor! Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır. Hayırlı, uğurlu olsun. Hoş geldin Mert Yazıcıoğlu!” ifadelerine yer verildi.

Bu gelişme, dizinin hayranları arasında heyecanla karşılandı. Mert Yazıcıoğlu’nun tarihi dizide nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu.