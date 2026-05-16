Kuzey Kutbu'nda tarihi keşif: Bilim insanları yerin altını dışarı püskürten 'Borealis'i buldu

Kuzey Kutbu sınırlarında yürütülen bilimsel araştırmalar, gezegenimizin jeolojik geçmişine ve canlılığına dair benzersiz bir keşifle sonuçlandı. Norveç’e bağlı Ayı Adası'nın yaklaşık 113 kilometre güneyinde, Barents Denizi tabanını inceleyen okyanus bilimciler, suyun 400 metre altında aktif bir çamur volkanı tespit etti. Bilim dünyasında "Borealis Çamur Volkanı" olarak adlandırılan bu yapı, Norveç karasularında bugüne kadar keşfedilen ikinci çamur volkanı olma özelliğini taşıyor. Uzmanlar, bu keşfin Dünya'nın derinliklerindeki katmanları doğrudan gözlemlemek için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

SON BUZUL ÇAĞI'NDAN KALAN 18 BİN YILLIK MİRAS

Araştırmacılar, deniz tabanında gerçekleştirdikleri taramalar sırasında ilk olarak yaklaşık 300 metre genişliğinde ve 25 metre derinliğinde devasa bir krater tespit etti. Yapılan jeolojik analizler, bu kraterin yaklaşık 18 bin yıl önce, son Buzul Çağı'nın sona ermesiyle birlikte yaşanan feci bir doğal gaz patlaması (blowout) sonucu oluştuğunu gösteriyor.

Borealis Çamur Volkanı, bu kadim kraterin tam merkezinde yer alıyor. Yerkabuğunun yüzlerce metre, hatta kilometrelerce altındaki tortuları, mineralleri ve metan yüklü suları sürekli olarak okyanusa püskürten bu sistem, gezegenimizin iç dinamiklerinin ne kadar aktif olduğunu canlı bir şekilde ortaya koyuyor.

YERKABUĞUNUN DERİNLİKLERİNE AÇILAN DOĞAL PENCERELER

Çamur volkanları, jeologlar ve astrobiyologlar için adeta birer doğal laboratuvar görevi görüyor. Keşif gezisinin liderliğini yürüten UiT Norveç Arktik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Giuliana Panieri, bu sualtı püskürmelerini gerçek zamanlı izlemenin heyecan verici olduğunu vurguladı.

Bilim insanlarına göre, bu volkanlardan salınan sıvıların ve gazların bileşimini incelemek, küresel metan bütçesini ve iklim değişikliği üzerindeki etkilerini anlamada kritik bir rol oynuyor. Dahası, bu derin sualtı sistemlerinden elde edilen veriler, güneş sistemindeki diğer gezegenlerde ve uydularda benzer jeolojik faaliyetlerin nasıl gerçekleştiğine dair de önemli ipuçları barındırıyor.

İNSAN TAHRİBATINDAN UZAK BENZERSİZ BİR SUALTI SIĞINAĞI

Borealis Çamur Volkanı, sadece jeolojik değil, aynı zamanda biyolojik açıdan da olağanüstü bir çeşitliliğe ev sahipliği yapıyor. Kraterin dik karbonat yamaçlarında, güneş ışığının ulaşmadığı bu derinliklerde, kemosentez yoluyla beslenen zengin bir ekosistem gelişmiş durumda. Bölgede deniz şakayıkları, etçil süngerler, deniz yıldızları, soğuk su mercanları ve geniş bakteri örtüleri yaşamını sürdürüyor.