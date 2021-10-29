La Casa De Papel'in Lizbon'u Itziar Ituno Martinez: "Annem 'Fatmagülün Suçu Ne?' dizisine bayılıyor"
La Casa De Papel dizisinde dedektif Raquel (Lizbon) karakterine hayat veren İspanyol oyuncu Itziar Ituno Martinez, İstanbul'a geldi. Başrollerini Pelin Batu, Deniz Tansel Öngel gibi Türk oyuncularla paylaştığı Grev filminin galası için Türkiye'de bulunan Martinez, "Annem birçok Türk dizisini deli gibi takip ediyor. Ben de arada o izlerken görüyorum. Mesela Fatmagülün Suçu Ne? dizisine bayılıyor" dedi.
Tüm dünyada büyük yankı uyandıran La Casa De Papel dizisinin
Raquel'i, yani Lizbon'u Itziar Ituno Martinez İstanbul'a geldi. Metin Yeğin'in
yönetmenliğini üstlendiği Grev filminde başrol oynayan İspanyol oyuncu filmin
galası için Türkiye'de bulunuyor.
Filmde Martinez, İspanya İç Savaşı'nda mücadele eden bir
kadına hayat veriyor.
NTV’ye konuşan Martinez, "Bizi filmin yönetmeni Metin
Yeğin'le bir arkadaşım tanıştırdı. Okur okumaz senaryoyu çok sevdim. Filmin
senaryosunda İspanya ile Türkiye'yi birbirine bağlayan iki hikaye vardı"
dedi.
"Herhalde benim yüz hatlarımın keskinliğinden, sesimin
derinliğinden bana hep mücadeleci kadın rolleri geliyor" diyen Martinez,
"Raquel de böyleydi. onların sesi olmaktan çok mutluyum. güçlü kadınların
hayatın her alanında olmasını istiyorum" diye konuştu.
La Casa De Papel dizisinden sonra tüm hayatının değiştiğini
itiraf eden ünlü oyuncu, "Elbette bir oyuncunun yer aldığı proje başarılı
olunca, önünde birçok kapılar açılıyor. Diziden önce rol seçme, 'Hayır' deme
lüksüm yoktu. Diziden sonra bu lüksüm var artık. İstemediğim rollere 'Hayır'
diyebiliyorum. Sevdiğim projelerde yer alıyorum sadece" dedi.
“ANNEM TÜRK DİZİLERİNİ DELİ GİBİ İZLİYOR”
İstanbul'a daha önce de geldiğini söyleyen Martinez,
annesinin Türk dizilerine hayran olduğunu da dile getirdi:
"Annem birçok Türk dizisini deli gibi takip ediyor. Ben
de arada o izlerken görüyorum. Mesela 'Fatmagülün Suçu Ne?' dizisine bayılıyor.
Onun bütün bölümlerini heyecanla izliyor."
Grev filmi 29 Ekim'de vizyona girecek olan ünlü oyuncu
sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'ye daha önce tatil için gelmiştim. Topkapı Sarayı ve Ayasofya ile birlikte tarihi yerlerini gezmiştim. İstanbul Boğazı'na da bayılıyorum. İstanbul bana özellikle film yapmak için çok büyüleyici bir şehir gibi geliyor."
İlgili Haberler
- Başak Demirtaş La Casa De Papel'in Lizbon'u Itziar Ituno Martinez ile buluştu
- La Casa De Papel oyuncusu Itziar Ituno Martínez İstanbul'a geldi
- La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro İstanbul'da: "Türkiye, uzun bir süre kalmak istediğimiz ülkelerden birisi"
- 'La Casa de Papel' dizisinin Berlin'i 'Pedro Alonso' İstanbul'a geldi
- La Casa de Papel'in ünlü oyuncusu Türkiye'ye geliyor
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a AKP'lilerden kötü haber
- İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'iş ilanı'
- Kabul edildi: Ekmeğe zam!
- Kokain dolu Türk uçağı artık onların
- Cem Yılmaz'dan Tarkan'a reklam göndermesi
- Mansur Yavaş'tan '10 büyükelçi' krizi hakkında açıklama
- MEB'den lise öğrencileri için yeni karar
- Türkiye'ye gönderilen kara para için operasyon yaptılar
- AKP'de gerçekleşecek büyük kopuşun tarihini açıkladı
- Taksicilerden Habertürk muhabirine saldırı