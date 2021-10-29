La Casa De Papel'in Lizbon'u Itziar Ituno Martinez: "Annem 'Fatmagülün Suçu Ne?' dizisine bayılıyor"

29 Ekim 2021 Cuma, 10:19

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran La Casa De Papel dizisinin Raquel'i, yani Lizbon'u Itziar Ituno Martinez İstanbul'a geldi. Metin Yeğin'in yönetmenliğini üstlendiği Grev filminde başrol oynayan İspanyol oyuncu filmin galası için Türkiye'de bulunuyor.

Filmde Martinez, İspanya İç Savaşı'nda mücadele eden bir kadına hayat veriyor.

NTV’ye konuşan Martinez, "Bizi filmin yönetmeni Metin Yeğin'le bir arkadaşım tanıştırdı. Okur okumaz senaryoyu çok sevdim. Filmin senaryosunda İspanya ile Türkiye'yi birbirine bağlayan iki hikaye vardı" dedi.

"Herhalde benim yüz hatlarımın keskinliğinden, sesimin derinliğinden bana hep mücadeleci kadın rolleri geliyor" diyen Martinez, "Raquel de böyleydi. onların sesi olmaktan çok mutluyum. güçlü kadınların hayatın her alanında olmasını istiyorum" diye konuştu.

La Casa De Papel dizisinden sonra tüm hayatının değiştiğini itiraf eden ünlü oyuncu, "Elbette bir oyuncunun yer aldığı proje başarılı olunca, önünde birçok kapılar açılıyor. Diziden önce rol seçme, 'Hayır' deme lüksüm yoktu. Diziden sonra bu lüksüm var artık. İstemediğim rollere 'Hayır' diyebiliyorum. Sevdiğim projelerde yer alıyorum sadece" dedi.

“ANNEM TÜRK DİZİLERİNİ DELİ GİBİ İZLİYOR”

İstanbul'a daha önce de geldiğini söyleyen Martinez, annesinin Türk dizilerine hayran olduğunu da dile getirdi:

"Annem birçok Türk dizisini deli gibi takip ediyor. Ben de arada o izlerken görüyorum. Mesela 'Fatmagülün Suçu Ne?' dizisine bayılıyor. Onun bütün bölümlerini heyecanla izliyor."

Grev filmi 29 Ekim'de vizyona girecek olan ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye daha önce tatil için gelmiştim. Topkapı Sarayı ve Ayasofya ile birlikte tarihi yerlerini gezmiştim. İstanbul Boğazı'na da bayılıyorum. İstanbul bana özellikle film yapmak için çok büyüleyici bir şehir gibi geliyor."