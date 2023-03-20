Ladik Saat Kulesi'ndeki 134 yıllık mekanizma, zamana meydana okuyor

Samsun'un Ladik ilçesinde 1889'da inşa edilip, 1943'teki depremde hasar görünce yeniden yapılan Ladik Saat Kulesi'ndeki Alman yapımı kurmalı mekanizmalı saat, 3 günde 1 kere kurularak çalışmaya devam ediyor. Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, "3 günde 1 kere saatin kurulması gerekmektedir. Tarihi Ladik Saat Kulesi; zamana ve mekana direnmeye, ayakta kalmaya devam ediyor" dedi.

DHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 07:00
Ladik Saat Kulesi'ndeki 134 yıllık mekanizma, zamana meydana okuyor
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Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit döneminde, İlçe Kaymakamı Reşit Bey tarafından yaptırılan Ladik Saat Kulesi, 1943'deki depremde büyük hasar alınca yeniden inşa edildi.

32 metre yüksekliğindeki saat kulesi, Alman yapımı mekanizması ile dikkat çekiyor. Kurmalı mekanizmaya sahip saat kulesi, bu özelliği ile yıllara meydan okuyor.

"SAATİN MEKANİZMASI ALMAN YAPIMI"

Ladik Saat Kulesi'ne ilişkin bilgi veren Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, "Kule, 1889 yılında inşa ettirilmiştir. 1943 yılındaki Ladik depreminde büyük hasar gören kule, aslına uygun olarak tekrar yaptırılmış. Birçok Osmanlı kulelerinde olduğu gibi minareyi andıran yapı, 96 basamaklı, 32 metre yüksekliğinde 3 katlı platform üzerine oturtulmuş. Saatin mekanizması Alman yapımı. Gövdesinde pencere olmayan, süsleme olarak yalnızca şerefenin altındaki şerit halinde kabartma kuşaklarını taşıyan kule, yalın ve zarif görünümü ile dikkat çekiyor" dedi.

"AYAKTA KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Tarihi saat kulesinin muntazam bir eser olduğunu dile getiren Özel, "Mekanizması kurmalıdır. 3 günde 1 kere saatin kurulması gerekmektedir. Saat başlarında 4 kez küçük çan vurduktan sonra saat miktarı kadar büyük çan çalmaktadır. Tarihi Ladik Saat Kulesi; zamana ve mekana direnmeye, ayakta kalmaya devam ediyor" diye konuştu.


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