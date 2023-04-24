Bafetimbi Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında? Bafetimbi Gomis hangi takımlarda futbol oynadı? Gomis'in hastalığı ne?
Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in kim olduğu ve futbol kariyeri merak ediliyor. Hakkında çıkan sakatlık ve transfer haberleriyle gündeme gelen Bafetimbi Gomis'in hayatı araştırılıyor. Peki, Bafetimbi Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında? Bafetimbi Gomis hangi takımlarda futbol oynadı? Gomis'in hastalığı ne?
Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, sezonun geri kalanında oynamak istemediğine dair çıkan iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fransız futbolcu, "Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü GALATASARAY'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var" ifadelerini kullandı. Peki, Bafetimbi Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında? Bafetimbi Gomis hangi takımlarda futbol oynadı? Gomis'in hastalığı ne? İşte ayrıntılar...
BAFETİMBİ GOMİS KİMDİR?
Bafetimbi Gomis, 6 Ağustos 1985 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Senegal asıllı Fransız milli futbolcudur.
Gomis, profesyonel futbolculuk kariyerine 2004 yılında 19 yaşında iken Fransa'nın Ligue 1 ekiplerinden olan Saint-Étienne'de başladı. Gomis, Saint-Étienne ile 1 sezonu tamamladıktan sonra Saint-Étienne tarafından Gomis'in tecrübe kazanması için başka bir Ligue 1 ekiplerinden olan Troyes'ye yarım sezonluğuna kiralandı.
Gomis, Troyes'de kiralık olarak oynadığı süreçte çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti. Gomis, Saint-Étienne'ye döndükten sonra 3,5 sezon daha oynadı. Gomis, Saint-Étienne'de bulunduğu 4,5 sezon boyunca çıktığı 142 maçta 40 gol kaydetti ve bu başarısı Fransa'nın büyük takımlarını ve de birçok başka Avrupa takımlarının dikkatini çekti.
Gomis, Saint-Étienne'den 2009 yılında ayrılarak Lyon ile anlaşma imzaladı. Gomis, Lyon forması ile 2009 yılından bu yana çıktığı 178 lig maçında 65 gol kaydetti.
Gomis, 2017-18 Galatasaray'da 29 gol atarak, Türkiye Liginde gol kralı oldu ve böylece Türk futbol tarihinde ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.
23 Ağustos 2018 tarihinde Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından El-Hilâl kulübüne iki yıllık bir anlaşma yaparak 7 milyon € ücret karşılığında transfer oldu.
2 Şubat 2022'de Galatasaray'a transfer oldu.
BAFETİMBİ GOMİS HASTALIĞI NE?
Bir kez milli takım idmanında, bir kez de lig maçı esnasında aniden bayılan Gomis'e vazovagal senkop teşhisi konuldu. Bu da stres zamanlarında bayılmaya meyilli olduğu anlamına geliyor ve bu, birkaç maç sırasında bayılmasına neden oldu.
BAFETİMBİ GOMİS HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
2004-2009 Saint-Étienne
2005 Troyes (kiralık)
2009-2014 Lyon
2014-2017 Swansea City
2016-2017 Marsilya (kiralık)
2017-2018 Galatasaray
2018-2022 El-Hilâl
2022- Galatasaray
BAFETİMBİ GOMİS BAŞARILARI
Saint-Étienne
Ligue 2: 2003-04
Lyon
Coupe de France (1): 2011-12
Trophée des Champions (1): 2012-2013
Galatasaray
Süper Lig: 2017-18
Bireysel
UNFP Ayın Oyuncusu: Ocak 2007
Süper Lig gol kralı: 2017-18 (29 gol)
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