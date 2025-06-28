'Lapseki devi'nde hasat devam ediyor: En irileri Avrupa'ya gönderiliyor...

Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve teşvikleriyle kentte yaygınaşan karpuz üretimi, çiftçilerin önemli geçim kaynağını oluşturuyor.





Geçen yıl dekarda 6-7 ton verim alınan karpuzun, bu yıl hasadına başlandı. Kentte 1000 dekar alanda üretilen karpuzdan, bu yıl bazı tarlalarda dekarda 10 tonun üzerinde verim alındı.





Toplamda 10 bin tonun üzerinde rekolte hedeflenen kentte üretilen karpuzlar, il merkezi ile çevre illere satılıyor.





İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, kentte birçok meyve ve sebze türünün yetiştiğini söyledi.





Kentte 1000 dekarın üzerinde alanda karpuz üretimi yapıldığını ifade eden Tingiş, "İlimizde 10 bin tonun üzerinde karpuz rekoltesi beklemekteyiz. Bu yıl mevsimin iyi gitmesinden dolayı tozlaşma ve döllemeler çok iyi oldu. Şu an 1 dekarlık alandan 10 tonun üzerinde rekolte almaya başladık. Üreticilerimiz mutlu, kazanıyorlar, ürettiklerinin değerini alıyorlar. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her daim üreticilerimizin yanındayız." diye konuştu.





İrilik bakımından gösterişli, kalibresi yüksek olan Lapseki kirazının bir adedinin ağırlığı 22 grama kadar çıkabiliyor. Aroması ve lezzetinin yanı sıra çay bardağına sığmayan iriliğiyle talep gören kirazlar, üreticiye de büyük kazanç sağlıyor.





"Lapseki devi" olarak bilinen "Premier Giant" çeşidi kirazların hasadı devam ediyor. 100 bine yakın kiraz ağacının yer aldığı bahçelerde hasat mesaisi, sıcak hava nedeniyle sabahın erken saatlerinde başlıyor.





İşçiler, cinslerine ve büyüklüklerine göre ayırdıkları kirazları kasalara özenle yerleştirerek, piyasaya sunulmak üzere hazır hale getiriyor.





Lapseki'de 40 yıldır meyvecilik yapan ve yörenin en büyük kiraz üreticisi olan 65 yaşındaki Salih Tekçe, kiraz bahçesindeki ağaçların ilk bölümünü otuz sene önce diktiğini ve 20 dönümlük bahçesinde en genci 15, en yaşlısı 30 yaşında olmak üzere 1200'e yakın ağacın yer aldığını söyledi.





Bahçesinde Lapseki'de yetişen tüm kiraz çeşitlerinin yer aldığını anlatan Tekçe, hasada 21 Haziran'da başladıklarını, 10-12 gün daha devam edeceklerini belirtti.



