Lara Fabian İstanbul’a geliyor
Albümleri 20 milyonun üzerinde satan Belçikalı dünya yıldızı Lara Fabian, zamansız klasiklerini seslendirdiği "Je T’aime" Dünya Turnesi kapsamında 25 Nisan’da Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak. Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek bu konserin biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.
"Je T’aime" ve "I Will Love Again" parçalarıyla müzik listelerini alt üst eden, albümleri 20 milyonun üzerinde satan Lara Fabian, zamansız klasiklerini seslendirdiği ’Je T’aime’’ turnesi kapsamında 25 Nisan’da Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak. Geniş repertuarı ve etkileyici performansıyla unutulmaz bir geceye imza atacak Lara Fabian’ın konser biletlerine Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da satışa sunuldu.
1995’ten bu yana kariyerine sayılamayacak kadar başarılı proje sığdıran Lara Fabian, onlarca uluslararası ödül kazandı. "I Will Love Again" şarkısı Billboard Dans Müziği Listesi’nde 58 hafta boyunca 1 numarada kaldı.
Lara Fabian, 1988 yılında 33. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Lüksemburg’u temsil etti ve "Croire" adlı parçayla 4. oldu. 1991-2013 yılları arasındaki dizi ve filmlerde 13 şarkısıyla eşsiz bir performans sergiledi, 2002 yılında ise "Final Fantasy" filmi ile World Soundtrack Awards’ta, "En İyi Film Müziği" ödülüne layık görüldü.
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