Leke kabusuna son! En zorlu 10 leke ve çıkarma yöntemleri...

Yayınlanma: 12.05.2024 - 13:03

Güncelleme: 12.05.2024 - 13:03

Zorlu lekeler, giysilerde sıkça karşılaşılan bir sorundur. Kahve, çay, yağ, mürekkep ve çim gibi lekeler, genellikle zor temizlenebilir. Bu tür lekelerle başa çıkmak için lekeyi hızlı bir şekilde temizlemek, uygun leke çıkarıcı ürünler kullanmak ve doğru temizlik yöntemlerini uygulamak önemlidir. Her leke türü için farklı temizlik yöntemleri bulunmaktadır, bu nedenle leke türüne ve giysi malzemesine göre doğru temizlik yöntemini seçmek önemlidir. Peki, leke kabusuna son vermenin yolları nelerdir? İşte en zorlu 10 leke ve çıkarma yöntemleri...

EN ZORLU 10 LEKE VE ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

1. Kan lekesi:

Kan lekelerini çıkarmak için etkili bir yöntem şudur: Lekeye sulu amonyak uygulayın ve 10-15 dakika bekletin. Sonrasında lekeyi sabunla yıkayarak temizleyebilirsiniz.

2. Oje lekesi:

Lekeli bir yüzeyi temizlemek için, lekenin olduğu tarafı ters çevirin. Pamuk üzerine aseton dökün ve leke çıkana kadar lekeyi ovalayın. Bu yöntem, bazı lekelerin etkili bir şekilde çıkarılmasına yardımcı olabilir.

3. Mürekkep lekesi:

Pamuk parçasına alkol dökerek lekeyi nazikçe ovalayın. Ayrıca, eşit oranlarda sulu amonyak ve etil alkol karışımını kullanarak lekeyi çıkarabilirsiniz. Özellikle mürekkep lekeleri için, lekenin taze olduğu durumlarda yıkamadan önce lekeyi temizlemek daha etkili olabilir.

4. Yağ lekesi:

Eğer leke yeni oluştuysa, lekenin üzerine 2-3 kat kağıt havlu koyarak ve ütü yaparak lekeyi çıkarmayı deneyebilirsiniz. Eğer bu yöntem lekeyi tamamen çıkarmıyorsa, bir gaz ya da solvent kullanarak lekeyi temizlemeyi deneyebilirsiniz.

5. Ter lekesi:

1 çay kaşığı bulaşık deterjanı, 3-4 çay kaşığı oksijenli su ve 2 çay kaşığı sodayı karıştırarak lekenin üzerine dökebilirsiniz. Bu karışımı lekenin üzerine uygulayın, bir süre bekleyin ve ardından suyla durulayın. Ayrıca ter lekelerini çıkarmak için sıcak suyla sirke de kullanabilirsiniz. Lekeli bölgeye sirke uygulayıp bir süre bekleyin, sonra yıkayarak durulayın.

6. Şarap lekesi:

Yeni lekeleri temizlemek için, sıcak su ve sirkeyi bir pamuğa dökün ve lekeyi nazikçe ovalayın. Eğer leke eskiyse, bir bardak suya 0.03 oranında sitrik asit karıştırarak lekeyi çıkarmayı deneyin. Leke hala geçmediyse, 1 yemek kaşığı oksijenli su ve amonyak solüsyonunu karıştırarak lekeyi ovun. Bu yöntemler lekelerin çıkarılmasına yardımcı olabilir.

7. Çikolata lekesi:

Eğer leke yeni oluştuysa, üzerine tuz dökün ve bir süngerle sıcak suyla hafifçe ovun. Eski lekelerde ise, eşit oranlarda sirke ve alkol karışımını lekenin üzerine uygulayın. Bu yöntemler lekelerin temizlenmesine yardımcı olabilir.

8. Ruj lekesi:

Lekeli kıyafetin altına bir peçete koyun ve kıyafeti ters çevirin. Peçetenin üzerindeki lekenin olduğu bölgeye alkol dökün ve lekeyi silin. Daha etkili bir temizlik için peçeteleri sık sık değiştirmeyi unutmayın.

9. Çimen lekesi:

1 litre suya bir yemek kaşığı sulu amonyak ekleyerek karıştırın. Bu karışımı lekenin üzerine uygulayın ve sünger veya peçete yardımıyla lekeyi ovalayın.

10. Meyve suyu lekesi:

Bu yöntemler meyve lekelerini çıkarmak için oldukça etkilidir. Bir tutam pamuğa sirke döküp lekenin üzerine uygulayın ve ardından kıyafeti soğuk suyla durulayın. Ayrıca, yeni oluşmuş meyve lekesine tuz serpiştirerek fazla nemi emmesini sağlayabilir ve ardından sıcak suyla yıkayabilirsiniz.