Lekelerden iz bırakmıyor, inatçı kirleri anında yok ediyor: Leke çıkarıcı 8 doğal ürün

Yayınlanma: 12.12.2024 - 11:38

Güncelleme: 12.12.2024 - 11:38

Günlük hayatımızda kıyafetler, halılar veya mobilyalar üzerinde oluşan lekeler can sıkıcı olabilir. Ancak, kimyasal ürünlere başvurmadan, doğal ve evde kolayca bulunabilecek malzemelerle bu lekeleri çıkarmak mümkündür. Doğal ürünler çevre dostu olmasının yanı sıra hem ekonomik hem de sağlıklı bir alternatiftir. Peki, evinizde kullanabileceğiniz hangi ürünler inatçı kirleri anında yok ediyor? İşte, leke çıkarıcı 8 doğal ürün...

LEKE ÇIKARICI 8 DOĞAL ÜRÜN

1. Beyaz sirke

Beyaz sirke, lekeleri çıkarmada en çok tercih edilen doğal ürünlerden biridir.

Yağ lekeleri:

Sirkeyi suyla seyrelterek yağlı yüzeylere uygulayabilirsiniz.

Kahve ve çay lekeleri:

Sirke ve su karışımını bir beze emdirip lekenin üzerine sürerek etkili sonuç alabilirsiniz.

Kıyafetler için:

Çamaşır makinesine ekleyeceğiniz bir bardak sirke, hem lekeleri çıkarır hem de kumaşı yumuşatır.

2. Karbonat

Karbonat, özellikle kokulu ve inatçı lekelerde oldukça etkilidir.

Halı ve koltuk lekeleri:

Karbonatı lekeli bölgeye serpip bir süre bekletin, ardından fırçalayarak temizleyin.

Ter lekeleri:

Su ve karbonatı macun kıvamına getirip kıyafetlerin koltuk altı bölgelerine uygulayın.

Fırın ve mutfak yüzeyleri:

Karbonatı nemli bir bezle uygulayarak yağ kalıntılarını temizleyebilirsiniz.

3. Limon suyu

Limonun doğal asidik yapısı, lekeleri çözmede oldukça faydalıdır.

Pas lekeleri:

Limon suyu ve tuz karışımını lekeye uygulayıp bekledikten sonra durulayın.

Mürekkep lekeleri:

Limon suyu ve su karışımıyla hafifçe silerek mürekkep lekesini çıkarmayı deneyin.

Beyazlatıcı etkisi:

Limon suyu, beyaz kıyafetlerdeki lekeleri açmak için kullanılabilir.

4. Doğal sabun ve sıcak su

Doğal sabun, hassas kumaşlarda veya yüzeylerde kimyasal içermeyen bir temizlik sağlar.

Makyaj lekeleri:

Hafifçe ılık suyla nemlendirilmiş doğal sabunla lekeli bölgeyi ovabilirsiniz.

Kıyafetlerdeki lekeler:

Doğal sabunu doğrudan lekeye sürüp yıkamadan önce bir süre bekletin.

5. Mısır nişastası

Mısır nişastası, emici özelliği sayesinde yağ bazlı lekelerde oldukça başarılıdır.

Yağ lekeleri:

Nişastayı lekenin üzerine serpip 15-20 dakika bekleyin, ardından fırça yardımıyla temizleyin.

Kadife kumaşlar:

Mısır nişastası, hassas kumaşların zarar görmesini önleyerek nazik bir temizlik sağlar.

6. Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı, özellikle küf ve kötü koku oluşumunu engelleyen doğal bir leke çıkarıcıdır.

Küf lekeleri:

Birkaç damla çay ağacı yağını suyla karıştırarak küflü yüzeylere uygulayabilirsiniz.

Halı lekeleri:

Yağ-su karışımını püskürtme şişesiyle lekeye sıkarak kolayca temizleyebilirsiniz.

7. Tuz

Tuz, sıvı lekelerini emerken aynı zamanda lekeyi çözmeye yardımcı olur.

Şarap lekeleri:

Lekenin üzerine hemen tuz serpip bir süre beklettikten sonra silin.

Kan lekeleri:

Tuz ve su karışımını lekenin üzerine uygulayıp ovabilirsiniz.

8. Zeytinyağı ve beyaz sirke karışımı

Özellikle ahşap yüzeylerdeki lekeler için bu karışım etkili sonuçlar verir.

Mobilya cilası:

Eşit miktarda zeytinyağı ve beyaz sirkeyi karıştırıp lekenin üzerine sürün, ardından yumuşak bir bezle parlatın.