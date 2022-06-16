LeMan'dan Ali İsmail Korkmaz kapağı
Haftalık mizah dergisi LeMan bu haftaki kapağına, Anadolu Üniversitesi mezuniyet töreninde 'Ali İsmail'i unutmadık' pankartı açan öğrencilerin gözaltına alınmasını taşıdı.
Mizah Dergisi LeMan'ın yeni sayısı yayımlandı. Derginin bu haftaki kapağında Gezi Direnişi sırasında Eskişehir'de dövülerek katledilen Ali İsmail Korkmaz yer aldı.
LeMan'ın "Anadolu Üniversitesi mezuniyet töreni sırasında 'Ali İsmail'i unutmadık' yazılı pankartı açtıkları için öğrenciler darbedilerek gözaltına alındı" notuyla yayımladığı kapağı şöyle:
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