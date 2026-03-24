Yetişkin içerik platformu OnlyFans’ın sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Leonid Radvinsky kimdir? OnlyFans’in sahibi Leonid Radvinsky neden öldü?

LEONİD RADVİNSKY KİMDİR?

Leonid Radvinsky, Ukrayna’nın Odessa şehrinde doğdu. Çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte ABD’nin Chicago kentine göç etti. Eğitim hayatını burada sürdüren Radvinsky, 2002 yılında Northwestern Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu.

Teknolojiye olan ilgisi genç yaşlarda başlayan Radvinsky, internetin yaygınlaşmaya başladığı dönemde dijital girişimlere yöneldi.

KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Radvinsky’nin girişimcilik yolculuğu oldukça erken yaşta başladı. 1999 yılında, henüz 17 yaşındayken Cybertania Inc. adlı web yönlendirme şirketinin kurulmasına katkı sağladı.

2000’li yılların başında ise çeşitli web siteleri geliştirerek internet trafiğinden gelir elde etmeye başladı.

Erken dönem projeleri

Password Universe

Working Passes

Ultra Passwords

Bu siteler, kullanıcıları farklı içeriklere yönlendiren platformlar olarak dikkat çekti. Ultra Passwords’ün yıllık 1,8 milyon dolar gelir elde ettiği bildirildi.

MYFREECAMS VE İNTERNET GİRİŞİMLERİ

2004 yılında Radvinsky, yetişkinlere yönelik yayın yapan MyFreeCams adlı platformu kurdu. Bu girişim, onun dijital içerik alanındaki en önemli adımlarından biri oldu.

Aynı yıl, Microsoft tarafından Hotmail kullanıcılarına yanıltıcı e-postalar gönderdiği iddiasıyla hakkında dava açıldı. Ancak bu dava daha sonra düşürüldü.

ONLYFANS’İN SAHİBİ: BÜYÜK YÜKSELİŞ

Leonid Radvinsky’nin kariyerindeki en büyük dönüm noktası, 2018 yılında gerçekleşti. Radvinsky, OnlyFans’in ana şirketi olan Fenix International Ltd.’nin yüzde 75 hissesini satın aldı.

Bu satın alma sonrası platform, özellikle içerik üreticilerinin doğrudan gelir elde ettiği bir modelle hızla büyüdü ve küresel çapta popüler hale geldi.

LEONİD RADVİNSKY NEDEN, NASIL ÖLDÜ?

OnlyFans platformunu küresel bir dijital dev haline getiren milyarder iş insanı Leonid Radvinsky, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 43 yaşında yaşamını yitirdi.