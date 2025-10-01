Lezzet ve sağlık dolu sofralar: Ekim ayı meyve ve sebzeleri nelerdir?

Sonbaharın ortasına denk gelen Ekim ayı, hem yazın son mahsullerini hem de kışa hazırlık için ihtiyaç duyulan vitamin ve minerallerle dolu sebze ve meyveleri bizlere sunar. Bu dönemde sofralara giren yiyecekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk havalara karşı vücudu korur. Peki, Ekim ayında hangi taze ürünler tezgâhlarda yerini alıyor? İşte, Ekim ayı meyve ve sebzeleri...

Ekim Ayı Meyveleri

1. Elma

Lif açısından zengin, sindirim sistemine faydalı.

2. Armut

Hafif ve sulu yapısıyla bağışıklığı destekler.

3. Mandalina

C vitamini deposu, gripten korunmak için ideal.

4. Portakal

Enerji verir, bağışıklığı kuvvetlendirir.

5. Nar

Antioksidan kaynağı, kansızlığa iyi gelir.

6. Üzüm

Enerji verici, cilt sağlığına faydalıdır.

7. Ayva

Boğaz ağrılarına iyi gelen besleyici bir meyve.

8. Kivi

C vitamini yönünden güçlü bir sonbahar meyvesi.

Ekim Ayı Sebzeleri

1. Ispanak

Demir kaynağı, kansızlığa karşı etkilidir.

2. Karnabahar

Bağışıklığı güçlendirir, düşük kalorilidir.

3. Pırasa

Sindirim dostu, lif oranı yüksektir.

4. Havuç

Göz sağlığı için A vitamini deposudur.

5. Lahana

Kış sebzelerinin başında gelir, bağışıklığı artırır.

6. Kereviz

Sindirime yardımcıdır, vitamin bakımından zengindir.

7. Brokoli

Kansere karşı koruyucu özelliğiyle bilinir.

8. Turp

Kan dolaşımını düzenler, ferahlatıcıdır.