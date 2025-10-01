Lezzet ve sağlık dolu sofralar: Ekim ayı meyve ve sebzeleri nelerdir?

Sonbaharın ortasına denk gelen Ekim ayı, hem yazın son mahsullerini hem de kışa hazırlık için ihtiyaç duyulan vitamin ve minerallerle dolu sebze ve meyveleri bizlere sunar. Bu dönemde sofralara giren yiyecekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk havalara karşı vücudu korur. Peki, Ekim ayında hangi taze ürünler tezgâhlarda yerini alıyor? İşte, Ekim ayı meyve ve sebzeleri...
Ekim Ayı Meyveleri
1. Elma
Lif açısından zengin, sindirim sistemine faydalı.
2. Armut
Hafif ve sulu yapısıyla bağışıklığı destekler.
3. Mandalina
C vitamini deposu, gripten korunmak için ideal.
4. Portakal
Enerji verir, bağışıklığı kuvvetlendirir.
5. Nar
Antioksidan kaynağı, kansızlığa iyi gelir.
6. Üzüm
Enerji verici, cilt sağlığına faydalıdır.
7. Ayva
Boğaz ağrılarına iyi gelen besleyici bir meyve.
8. Kivi
C vitamini yönünden güçlü bir sonbahar meyvesi.
Ekim Ayı Sebzeleri
1. Ispanak
Demir kaynağı, kansızlığa karşı etkilidir.
2. Karnabahar
Bağışıklığı güçlendirir, düşük kalorilidir.
3. Pırasa
Sindirim dostu, lif oranı yüksektir.
4. Havuç
Göz sağlığı için A vitamini deposudur.
5. Lahana
Kış sebzelerinin başında gelir, bağışıklığı artırır.
6. Kereviz
Sindirime yardımcıdır, vitamin bakımından zengindir.
7. Brokoli
Kansere karşı koruyucu özelliğiyle bilinir.
8. Turp
Kan dolaşımını düzenler, ferahlatıcıdır.