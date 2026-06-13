LGS'ye girmeyen öğrencilere ne olacak? LGS sınavına girmeyen öğrenciler hangi liseye gidecek?

Milli Eğitim Bakanlığınca ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi.

LGS'YE GİRMEYEN ÖĞRENCİLERE NE OLACAK?

LGS, katılımın tamamen isteğe bağlı olduğu bir sınav. Sınava girmeyen öğrenciler, MEB'in "sınavsız lise" olarak da bilinen yerel yerleştirme sistemiyle adreslerine en yakın okullara kayıt yaptırabilirler. Yerel yerleştirme işlemleri, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık durumları gibi objektif kriterler göz önünde bulundurularak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

Merkezi sınavla (LGS puanıyla) bir okula yerleşmek isteyen öğrencilerin bile öncelikle yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur. Yerel yerleştirme ekranında tercih yapmayan öğrencilere, merkezi sınav tercih ekranı açılmaz.

YEREL YERLEŞTİRMEDE HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINIR?

Sınavsız liselere yerleştirmede öğrencinin ortaokul geçmişi ve adresi belirleyicidir. Yerleştirme önceliği şu üç temel kritere göre belirlenir:

İkametgah Adresi: Öğrencinin evine en yakın okulların bulunduğu "Kendi Kayıt Alanı" birinci önceliktir.

Okul Başarı Puanı (OBP): İkametgahı aynı olan öğrenciler arasında kontenjan sorunu yaşanırsa, 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının ortalaması olan OBP devreye girer. Not ortalaması yüksek olan öğrenci avantajlıdır.

Devam ve Devamsızlık Durumu: İlk iki kriterin eşit olması halinde, 8. sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısı daha az olan öğrenciye öncelik tanınır.

LGS'YE GİRMEYEN ÖĞRENCİLER HANGİ OKULLARI SEÇEBİLİR?

Sınava katılmayan öğrenciler, kendi kayıt alanlarında bulunan farklı lise türlerinden en fazla 5 okul tercih etme hakkına sahiptir. Bu okullar şunlardır:

Anadolu Liseleri

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

Anadolu İmam Hatip Liseleri

Pansiyonlu Okullar