Linet Eurovision'da İsrail'i temsil edebilmek için yarışmaya katıldı

03 Kasım 2021 Çarşamba, 10:05

Geçtiğimiz günlerde İsrail'de asker kaçağı olduğunu açıklayan Türk-Yahudi asıllı şarkıcı Linet, Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için ülkedeki X Factor yarışmasına katıldı.

Jüri üyelerini etkileyerek bir sonraki tura geçmeyi başaran Linet, sesiyle ülkede büyük yankı uyandırırken, İsrail Büyükelçiliği de bir mesaj paylaştı.

Linet, İbranice 'Güneş' ve bir dönem Burhan Çaçan'ın seslendirdiği 'Akşam Olmadan' şarkısını söyledi.

Ünlü şarkıcı, sesiyle bazı jüri üyelerinin gözlerini doldururken, bir kısmı da şarkı sonunda Linet'i ayakta alkışladı.

XFactor yarışmasında Linet dışında Türk kökenli İzmirli bir aileden gelen Sapir Saban da yer aldı.

LİNET KİMDİR?

Şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde Tel Aviv'de dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyüdü.

Annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir.

10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katıldı. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlandı.

2003 yılında İsrail'de “Different Woman” adlı bir stüdyo albümüne imza atan şarkıcı aynı zamanda İsrail'de şekerci dükkânı açarak ticaret işine de atıldı.

Linet, Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylüyor.